Mancano ormai poche settimane al debutto su Amazon Prime Video de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ma si pensa già alla seconda stagione della serie dal budget milionario. In un’intervista esclusiva ai microfoni di TIME lo showrunner J.D. Payne ha dichiarato che nel prossimo arco narrativo dello show ci sarà un importante personaggio della lore della Terra di Mezzo, un Elfo ben noto ai fan dei romanzi di Tolkien.

L'anello in un'immagine ufficiale della serie di Prime Video

Nella seconda stagione de Gli Anelli del Potere ci sarà l’Elfo Círdan

Si tratta di Círdan, noto anche come Nowë o Círdan il Carpentiere: un Elfo appartenente al popolo dei Teleri che dimorò a lungo nel Beleriand e nella Terra di Mezzo. Círdan ha anche posseduto Narya, l’Anello del Fuoco, prima di cederlo a Gandalf, e fu uno degli ultimi Elfi a lasciare la Terra di Mezzo. Nei romanzi di Tolkien è stato anche il luogotenente di Gil-galad durante la Guerra dell’Ultima Alleanza, ruolo che nella trilogia di Peter Jackson viene invece affidato a Elrond.

Queste le dichiarazioni di J.D. Payne:

Non voglio andare troppo nel dettaglio, ma c’è un personaggio in particolare che non vedo l’ora i fan possano scoprire nella seconda stagione, ovvero Círdan il Carpentiere. Nella nostra linea temporale è il più anziano di tutti gli Elfi della Terra di Mezzo. Ha vissuto così a lungo e aveva una grande barba.

Amazon ha acquistato i diritti televisivi legati al Signore degli Anelli nel 2017 per 250 milioni di dollari e si è impegnata a realizzare cinque stagioni de Gli Anelli del Potere, per un valore di ben 1 miliardo di dollari di costi di produzione, il che la renderà la serie TV più costosa mai realizzata. J.A. Bayona, regista della serie, ha di recente spiegato che la serie si discosterà dalla trilogia di Peter Jackson per poter camminare sulle proprie gambe, realizzando una storia a sè stante.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà ambientato durante la Seconda Era e narrerà la creazione degli anelli, l’ascesa di Sauron, la fondazione di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini. I creatori della serie hanno spiegato che la storia raccontata sarà molto più “umana” ed esplorerà il modo in cui le persone siano disposte a discendere nell’oscurità per proteggere coloro che amano. Il debutto su Prime Video è fissato al 2 settembre.