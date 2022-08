Mancano ormai poche settimane all’uscita su Amazon Prime Video dell’attesissima Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, serie ambientata nel vasto mondo ideato da Tolkien e ambientata durante la Seconda Era, uno dei periodi storici più importanti dei romanzi. La serie si discosterà dalla celeberrima trilogia cinematografica di Peter Jackson per un motivo ben preciso, come sottolineato dal regista J.A. Bayona.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Gli Anelli del Potere

Gli Anelli del Potere sarà scollegato dai film di Peter Jackson

Intervistato di recente ai microfoni di SFX Magazine, Bayona ha spiegato che era necessario creare un prodotto diverso che potesse camminare sulle proprie gambe: “Amiamo tutti quello che Peter Jackson ha fatto con Il Signore degli Anelli e inizialmente avevamo pensato di creare una sorta di ponte tra il nostro show e i suoi film. Poi ci siamo resi conto, scrivendo lo show, che si trattava di un mondo così complesso che inevitabilmente finiva per confluire in un progetto scollegato”.

Bayona ha poi aggiunto: “L’asticella era talmente elevata e sono contento che Amazon abbia avuto l’ambizione di raggiungerla, e io ho provato in parte a pareggiare quello che ha fatto Peter Jackson, ma quando stavamo scrivendo la nostra storia e i nostri personaggi ci siamo subito resi conto del fatto che ci stavamo inconsciamente staccando dai film”. Negli ultimi giorni hanno suscitato polemiche le dichiarazioni secondo cui Peter Jackson fosse stato inizialmente contattato dal team dello show per avere un parere sulla sceneggiatura, salvo poi non essere più contattato e non aver mai ricevuto il materiale. Un motivo in più per staccarsi completamente dalla trilogia cinematografica vincitrice di numerosi premi Oscar.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere narrerà la creazione degli anelli, l’ascesa di Sauron, la fondazione di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini. I creatori della serie hanno spiegato che la storia raccontata sarà molto più “umana” ed esplorerà il modo in cui le persone siano disposte a discendere nell’oscurità per proteggere coloro che amano.

Amazon ha acquistato i diritti televisivi legati al Signore degli Anelli nel 2017 per 250 milioni di dollari e si è impegnata a realizzare cinque stagioni de Gli Anelli del Potere, per un valore di ben 1 miliardo di dollari di costi di produzione, il che la renderà la serie TV più costosa mai realizzata. Il debutto de Gli Anelli del Potere su Amazon Prime Video è fissato al 2 settembre. La serie vede alla guida gli showrunner ed executive producer J.D. Payne & Patrick McKay.