Oggi prende il via la nuova edizione diLucca Comics and Games, con una cinque giorni che si prospetta incredibile, piena di novità ed eventi imperdibili. Hope, speranza, è il tema di quest’anno, illustrato nel poster firmato dal maestro Ted Nasmith. Ecco un vademecum con alcuni degli appuntamenti a Lucca da segnare in agenda. Scopriamoli insieme!

Gli appuntamenti a Lucca

Dopo la grande cerimonia d’apertura, Lucca Comics and Games ha tra i suoi appuntamenti imperdibili anche i concerti presso il Pala Tagliate di Lucca, che per l’occasione è stato trasformato nella Music and Comics Arena. Tra gli ospiti di rilievo ci saranno Cristina D’Avena con le sigle animate, Giorgio Vanni e gli Oliver Onions.

Lucca Comics and Games 2022

Sempre restando in tema, tra gli appuntamenti imperdibili c’è sicuramente il concerto The Witcher 3: Wild Hunt, realizzato in collaborazione con il Teatro del Giglio, in programma il 28 ottobre. A condurre ci sarà Eimear Noone, autrice di 26 colonne sonore di film e videogames. E poi ancora, il giorno dopo, sarà invece la volta del symphonic power metal dei Rhapsody of Fire.

Gli appuntamenti al Teatro del Giglio

Il 29 ottobre al Teatro del Giglio si terranno tre imperdibili appuntamenti. Il primo è alle ore 10:30 con l’anteprima mondiale dei primi quattro episodi della serie animata Dragonero. I Paladini. Si prosegue poi alle 13:00 con Buon compleanno Spider-Man!, un evento con il direttore editoriale di Marvel Italia Panini Comics, Marco M. Lupoi, i disegnatori Giuseppe Camuncoli e Sara Pichelli, l’editor in chief di Marvel, C.B. Cebulski e il leggendario John Romita Jr. Tra gli ospiti dell’evento diretto da Marco Rizzo, sarà presente anche l’ambassador Sara Kurolily Stefanizzi.

Infine, sempre al Teatro del Giglio alle ore 15:30. , ci sarà l’incontro con il cast del film Dampyr, opera d’esordio di Bonelli Entertainment in co-produzione con Eagle Pictures e Brandon Box.

Fumetti che passione

A Lucca Comics and Games saranno presenti anche i più rinomati artisti del mondo del fumetto. Tra questi troveremo Norihiro Yagi (Star Comics), autore di Ariadne In The Blue Sky, Chester B. Cebulski, editor in chief di Marvel e Paco Roca, uno dei graphic novel più significativi di questo secolo. E poi ancora Kenny Ruiz presenterà Team Phoenix in collaborazione con RW Goen, una rivisitazione in chiave action/pop dei capolavori del maestro Osamu Tezuka. Tra gli appuntamenti a Lucca saranno presenti anche Lee Bermejo, Brian Azzarello, Arnaud Dollen e Jérôme Alquié, Marcello Quintanilha, Miguel Repiso, Zerocalcare, Leo Ortolani, ma anche Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Keison Bevilacqua.

Sempre restando in tema fumetti, Lucca Comics and Games ha messo il Graphic Novel Theatre, che vede prendere vita lo spettacolo Celestia diretto dal regista Matteo Tarasco, basato sul capolavoro di Manuele Fior, uno dei più raffinati graphic novelist italiani. Il 29 ottobre alle 12.30, ci sarà l’appuntamento con l’evento speciale in collaborazione con Le gallerie degli Uffizi, presso Palazzo Ducale, in piazza Napoleone. Qui sarà presente il celebre fumettista Denis Kitchen.

Il mondo fantasy, il gioco di ruolo e molto altro ancora

Per gli amanti del fantasy, a Lucca ci sarà una personale di Alan Lee, John Howe e Ted Nasmith in piazza San Martino. A fare da madrina del genere fantastico, di folklore, di miti e leggende, ci sarà Laini Taylor, che sarà presente in fiera da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre.

Tra gli ospiti internazionali si comincia il 28 ottobre alle 15.00 con Licia Troisi e J.M. Miro, autore del romanzo Oscuri talenti. Da non perdere inoltre anche l’appuntamento del 31 ottobre con Carlos Granger, noto per le sue collaborazioni di lunga data di Tim Burton e Pixar.

All’interno del padiglione Carducci, invece, trovano posto le aree dedicate al gioco di ruolo e al librogioco con la narrativa e l’illustrazione di Luk For Fantasy con Fanucci Editore, Urania, Marcos y Marcos, Future Fiction, Odoya, Plesio Editore e Edikit. Infine, spazio anche per gli incontri di Audible, con importanti ospiti e il lancio della serie audio Diabolik, ma anche una performance live con protagonisti Francesco Venditti, Myriam Catania, Claudio Moneta e il disegnatore Giuseppe Palumbo.

Per gli appassionati del cinema e delle serie TV, tra gli ospiti più attesi ci sarà il regista Tim Burton, che in collaborazione con Netflix arriva a Lucca per presentare l’anteprima europea del primo episodio di Mercoledì, la serie tv che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy. E poi ancora Prime Video torna protagonista con alcuni dei protagonisti de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere,: Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Cordova e Sophia Nomvete. Il panel è previsto per domenica 30 ottobre. Attesi anche Lillo Petrolo, Frank Matano, Matteo Rovere e Roberto Recchioni. RaiPlay ospiterà una serie di eventi che vedono protagonisti Alex Randolph, Chris Riddell intervistato da Pierdomenico Baccalario, John Blanche, Licia Troisi, Mirka Andolfo e altri ancora. Disney Plus sarà invece presente con Willow, la nuovissima serie di avventura fantasy live-action, e Andor, la serie di Lucasfilm che esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars. A presentarle saranno a Lucca alcuni dei protagonisti.

Infine, gli incontri continueranno poi con One Piece Film: Red (con la presenza del regista Gorō Taniguchi), Dampyr (con parte del cast) e Dungeons & Dragons con Jonathan Goldstein e John Francis Daley.

Gli appuntamenti a Lucca con i videogiochi

Tra gli spazi dedicati ai videogiochi CD Projekt Red proporrà il progetto Museo & Art Gallery dedicato ai festeggiamenti della software house polacca, che sarà celebrata a Villa Bottini.

Riot Games si trova invece presso l’Ex Museo del Fumetto. Tra gli ospiti anche Nolan Bushnell con Atari, Yoshitaka Amano, e Davide Soliani che racconterà il grande lavoro dietro a Mario + Rabbids. In Piazza San Romano ritornano gli Italian Esports Open, gestiti da ProGaming Italia.

Gli appuntamenti a Lucca per i più piccoli

Spazio anche per i più piccoli con Family Palace presso il Real Collegio. L’Area Junior sarà la location d’eccellenza per le famiglie e i piccoli lettori, con ospiti come Benedetta Rossi con Super Benny e Andrea Lucky Lucchetta. E poi ancora Spikeball, che presenterà in anteprima anche il Corto A Pesca con la Lucky Squad.

È tempo di Oscar

Tornano infine gli Oscar italiani dedicati al fumetto e al gioco, che saranno assegnati a Lucca sabato 29 ottobre al teatro del Giglio alle 21.30 e che saranno annunciati da Wonderland su Rai 4 in seconda serata. Lo speciale sarà infine disponibile dal 30 ottobre anche on demand su RaiPlay.