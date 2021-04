Cresce l’attesa attorno a Gli Eterni, nuovo cinecomic della Marvel che porterà sul grande schermo i personaggi ideati da Jack Kirby negli anni ’70. Il film sarebbe dovuto uscire lo scorso anno, ma lo scoppio della pandemia ha costretto la major americana a cambiare i piani in corso d’opera.

Al momento l’uscita è fissata al 5 novembre ma, a quanto pare, la regista Chloé Zhao è ancora al lavoro per curarne il montaggio finale. A rivelarlo è stato Dylan Technor, editor del film, nel corso di una recente intervista ai microfoni di Sundance Collab. Queste le sue dichiarazioni:

“Sto lavorando a stretto contatto con Chloe. Adora occuparsi in prima persona del montaggio dei suoi film e non si fa problemi ad ammettere quello che non va. Ha appena visto il montaggio e ci sono alcune cose che vorrebbe cambiare, ma si è fidata della nostra esperienza e del nostro punto di vista”.

Gli Eterni, Chloe Zhao sta ultimando il montaggio del film

Nel cast de Gli Eterni troviamo attori ben noti al mondo di Hollyood, pronti a fare il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe: da Angelina Jolie nei panni di Athena a Richard Madden in quelli di Ikaris, da Salma Ayek che interpreterà Ajak fino ad arrivare a Kumail Nanjani come Kingo.

Ad elogiare il lavoro di Chloé Zhao ci ha pensato più volte Kevin Feige, affermando di averle dato piena libertà creativa. La regista è di recente finita nella lista dei favoriti agli Oscar grazie a Nomadland, film premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e di recente approdato su Disney+.

Secondo alcune indiscrezioni al momento non ancora confermate, Gli Eterni potrebbe vedere il debutto di uno storico personaggio dei fumetti Marvel. Stiamo parlando di Namor, comparso per la prima volta nel 1939 in piena Golden Age. Un velato riferimento a lui dedicato era già presente in Avengers Endgame.

Gli Eterni continuerà la fase 4 del Marvel Cinematic Universe, iniziata alla grande quest’anno con WandaVision, serie apprezzatissima dai fan per via della grande alchimia tra Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

In attesa di visionare le prime immagini ufficiali del film, vi consigliamo di recuperare a questo link Olympia – Gli Eterni, fumetto di John Romita Jr. e Neil Gaiman, arrivato in Italia grazie a Panini Comics.