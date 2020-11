Gli Uomini della Settimana di Bilotta & Ponchione – le prime tavole

Doveva essere uno degli annunci speciali targati Panini Comics di Lucca Changes 2020 e invece Gli Uomini della Settimana ha goduto di un annuncio speciale in diretta sui canali social ufficiali dell’editore modenese.

Gli Uomini della Settimana è il nuovo, ambizioso, progetto italiano di Panini Comics ideato da Alessandro Bilotta (Mercurio Loi – Sergio Bonelli Editore) e Sergio Ponchione con colori di Nicola Righi. La serie uscirà ufficialmente solo a maggio 2021 ma sarà possibile leggere il primo capitolo in anteprima assoluta e gratuitamente durante il Free Comic Book Day 2020 grazie all’albo speciale in distribuzione a partire dal 3 dicembre prossimo

Gli Uomini della Settimana – la serie

Come facilmente intuibile, Alessandro Bilotta si cimenta con il genere supererostico prediligendo ovviamente il suo particolare piglio intimista e rifacendosi al decostruzionismo dei grandi autori britannici.

Chi sono gli Uomini della Settimana? Alcuni diranno che sono dei supereroi. Altri parleranno apertamente di casi umani. I più appassionati tireranno fuori il mito, mentre i cinici li liquideranno come imbroglioni, il prodotto di un’operazione giornalistica montata ad arte da una rivista che non è durata che pochi numeri. Pare che il primo di questi Uomini della Settimana sia apparso durante la Seconda Guerra Mondiale e da allora, nei decenni, sono entrati prepotentemente – loro malgrado e nostro malgrado – nell’immaginario italiano. Sono i nostri super “eroi”, con tanto di virgolette perché non si direbbe che il loro primo interesse sia quello di salvare il mondo e non è una sorpresa che siano finiti per essere amati da molte persone e odiati da altrettante. E forse anche qualcosa di più, perché pare che ora qualcuno li voglia morti e abbia trovato il loro punto debole. Quale sarà il loro destino?

Eccovi le prime tavole in anteprima:

Gli Uomini della Settimana – gli autori

Alessandro Bilotta è uno sceneggiatore nato a Roma nel 1977. Autore di lungo corso di Dylan Dog ha poi creato la fortunatissima saga Il Pianeta dei Morti, ha realizzato graphic novel come La Dottrina e Povero Pinocchio, la serie Valter Buio, oltre ad avere ideato e realizzato la pluripremiata serie Mercurio Loi. Vincitore di diversi premi come il Micheluzzi, il Premio Repubblica XL e il Gran Guinigi, è stato insignito nel 2019 del Romics d’Oro, in occasione dei vent’anni di carriera.

Sergio Ponchione è un illustratore e fumettista italiano, nato ad Asti nel 1975. Oltre alle numerose collaborazioni con la Sergio Bonelli Editore su serie come Zona X e Jonathan Steele, realizza come autore completo Obliquomo (2005) e Memorabilia (poi tradotto anche negli USA). Vincitore nel 2009 con la miniserie Grotesque del Gran Guinigi per il Miglior Fumetto Seriale e nel 2012 del Micheluzzi per Storia di Aiace, Fumettista Tenace!, dal 2017 disegna i numeri più importanti di Mercurio Loi, la serie ideata da Alessandro Bilotta.

Ecco le loro dichiarazioni: