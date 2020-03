Globe Theatre: le opere di Shakespeare gratis in streaming dal 6 aprile

Il Globe Theatre di Londra trasmetterà gratuitamente in streaming un’opera di Shakespeare ogni due settimane. Disponibili anche 34 produzioni in lingua straniera.

Accedere a contenuti di qualità, gratuitamente, non è mai stato così semplice come in questo particolare periodo. Oltre che selezioni di libri, fumetti, film e tour virtuali all’interno di mostre ed esposizioni, è possibile godere anche di opere teatrali online in maniera del tutto gratuita. Per rispondere alle attuali esigenze di molti, alcuni prestigiosi teatri stanno rendendo disponibili le loro opere, come nel caso del National Theatre di Londra, che pubblica gratuitamente alcune opere complete sul suo canale YouTube; o l’Hampstead Theatre, sul cui sito è possibile avviare in streaming alcune sue messe in scena.

Anche lo storico Globe Theatre di Shakespeare si mette in gioco e lo fa proprio con alcune delle opere più celebri del Bardo dell’Avon, alle quali sarà possibile accedere gratuitamente in streaming a partire dal 6 aprile. L’iconico teatro istituito dalla compagnia teatrale cui il drammaturgo apparteneva ha già un suo servizio di streaming chiamato Globe Player, tuttavia i contenuti disponibili per il noleggio o l’acquisto vengono proposti a prezzi che spesso superano anche l’abbonamento mensile ad alcune delle più note piattaforme streaming. Per le prossime settimane il teatro shakespeariano sarà invece accessibile a tutti.

Il Globe Theatre trasmetterà in streaming, ogni due settimane, un’opera di William Shakespeare in lingua inglese; qui di seguito, la lista dei contenuti che saranno resi disponibili dal 6 aprile:

Amleto (2018), dal 6 al 19 aprile

Romeo & Juliet (2009), dal 20 aprile al 3 maggio

A Midsummer Night’s Dream (2013), dal 4 al 17 maggio

The Winter’s Tale (2018), dal 18 al 31 maggio

The Two Noble Kinsmen (2018), dall’1 al 14 giugno

The Merry Wives of Windsor (2019), dal 15 al 28 giugno

Inoltre, per l’intero periodo, saranno disponibili 34 produzioni della serie Globe to Globe 2012, che includono la messa in scena di opere shakespeariane in diverse lingue del mondo, come ad esempio Sogno di una Notte di Mezza Estate in coreano, Il Mercante di Venezia in ebraico, Tito Andronico in cantonese e tante altre.

Infine, all’interno dell’iniziativa del Globe Theatre, sarà possibile accedere gratuitamente anche alla serie Shakespeare & Love Isolation, in cui vari artisti condivideranno le parole del drammaturgo dal suo auto-isolamento durante l’epidemia di peste a Londra, mentre il 23 aprile si terrà la celebrazione del compleanno di Shakespeare curata dall’ex direttore del Globe Mark Rylance.

Per accedere alle opere gratuite, basterà cliccare su questo link.