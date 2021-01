Godzilla Singular Point – primo sguardo al Godzilla di Netflix

Si avvicina la data di debutto di Godzilla Singular Point, nuova serie anime prodotta da Netflix con protagonista, come facilmente intuibile, il Re dei Mostri ovvero Godzilla, fissata per parile 2021.

Dopo i charachter design dei protagonisti e il teaser (che vi riproponiamo poco sotto) finalmente è stato mostrato la prima immagine di questo “nuovo” Godzilla, eccovelo:

Questo invece il teaser della serie che non offre ancora molti indizi sulla trama:

Godzilla Singular Point – l’anime Netflix

Godzilla Singular Point combinerà animazione tradizionale e computer grafica grazie alla collaborazione, inusuale, fra due studi diversi ovvero Bones (Cowboy Bebop) e Orange (Beastars) mentre la regia sarà affidata a Atsushi Takahashi (Blue Exorcist – Il film). Il resto dello staff comprende Kan Sawada (Yowamushi Pedal) alla colonna sonora, Toh Enjoe (L’Impero dei Cadaveri) alla sceneggiatura e supervisione, Kazue Kato (autrice del manga Blue Exorcist) al character design e Eiji Yamamori (Principessa Mononoke, La Città Incantata) al character design dei kaiju.

Questo invece il primo poster:

Godzilla, il ritorno al cinema

Godzilla tornerà al cinema in Godzilla Vs Kong il prossimo 21 Maggio 2021 anzi dovrebbe, visto che non è ancora chiara la situazione legata all’uscita del film dopo la decisione di WarnerMedia di far uscire tutte le pellicole previste nel 2021 sia nei cinema (ove possibile causa epidemia di Coronavirus) e in streaming sulla piattaforma HBO Max. La decisione ha incrinato notevolmente i rapporti fra gli studios e Legendary Pictures.

Godzilla, la genesi