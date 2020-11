Godzilla Vs Kong uscirà in streaming?

The Hollywood Reporter segnala che sarebbe in atto una vera e propria asta fra Netflix ed HBO Max per aggiudicarsi l’uscita in esclusiva in streaming di Godzilla Vs Kong. Legendary Pictures infatti vorrebbe scongiurare ulteriori ritardi nel film (che ricordiamo è attualmente previsto per il 21 maggio nelle sale) assicurandosi quantomeno una doppia uscita sia in digitale che nelle sale, ove fosse possibile, in maniera analoga a quanto fatto da WarnerMedia con Wonder Woman 1984.

Godzilla Vs Kong su Netflix o HBO Max

L’offerta messa sul piatto ad Netflix per Godzilla Vs Kong sarebbe di circa 200 milioni di dollari tuttavia WarnerMedia starebbe preparando una controfferta avendo intenzione di far uscire il film comunque nella sale e offrendo il supporto della piattaforma HBO Max.

Tuttavia Netflix sarebbe comunque in leggero vantaggio perché una eventuale uscita in streaming sulla sua piattaforma non precluderebbe il mercato cinese dove il MonsterVerse di WarnerMedia/Legendary ispirato ai colossi della nipponica Toho hanno sempre fatto registrati ottimi incassi al botteghino.

Godzilla e Netflix

Ricordiamo che Godzilla sarà, sempre su Netflix, anche protagonista della serie animata Godzilla Singular Point.

Godzilla Singular Point non è il primo progetto realizzato sul Godzilla da Netflix che fra il 2017 e il 2018 pubblicò una trilogia animata composta da Godzilla: Il Pianeta dei Mostri, Godzilla: Minaccia sulla città e Godzilla: Mangiapianeti.