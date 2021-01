Godzilla vs. Kong spostato, uscirà anche su HBO Max

Continuano le manovre per evitare ulteriori posticipi o alla sospensioni di film e serie TV a causa della pandemia di COVID-19. È da poco stata diffusa la notizia che è stata fissata una nuova data di uscita per Godzilla vs. Kong, che uscirà sia nei cinema che in streaming su HBO Max.

Sembra che le voci non ufficiali per un accordo con una piattaforma che avrebbe supportato l’uscita del film che vi avevamo riferito un paio di mesi fa fossero effettivamente corrette, e il film seguirà quello che ormai sembra un trend che ci accompagnerà per un po’ dell’uscita ibrida nei cinema (dei paesi in cui sono ancora aperti) e in contemporanea sui canali streaming, come si è già verificato per Wonder Woman 1984.

L’uscita del film era originariamente prevista per il 21 maggio, ma ora la data è stata anticipata al 26 marzo 2021. Questo segna il quinto cambio di data di uscita per il film, ma si spera che questa sarà finalmente quella definitiva.

L’uscita di Godzilla vs. Kong su HBO Max è stata una delle più controverse annunciate poiché la Legendary Pictures avrebbe chiesto 250 milioni di dollari per il film, poiché avevano coperto la maggior parte dei costi di produzione. Secondo quanto riferito, Warner Bros. e Legendary Pictures hanno recentemente raggiunto un accordo su questa questione, e ora questo cambio di data di uscita risulterà in una conseguente anticipazione della premiere.

Diretto da Adam Wingard, il film in uscita vedrà protagonisti Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Eiza González, Julian Dennison, Brian Tyree Henry, Demian Bichir, Rebecca Hall, Jessica Henwick, Lance Reddick e Kyle Chandler.

Vi ricordiamo che è stata resa disponibile la sinossi del fumetto che farà da prequel al film, e che Godzilla sarà anche protagonista su Netflix della serie animata Godzilla Singular Point.