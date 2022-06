Preparatevi a un nuovo scontro tra colossi sul grande schermo. Il sequel di Godzilla vs Kong, film diretto da Adam Wingard e che si è rivelato un pieno successo durante lo scoppio della pandemia, ha finalmente una data di uscita.

Il sequel di Godzilla vs Kong ha una data di uscita

La new entry del Monsterverse arriverà nelle sale il 15 marzo 2024: ben tre anni dopo l’uscita del primo film, che in America è arrivato contemporaneamente al cinema e su HBO Max. Godzilla vs. Kong ha avuto un successo incredibile diventando il secondo film dell’era Covid a superare la soglia dei 100 milioni di dollari al botteghino nazionale in rotta verso i 468 milioni di dollari a livello globale.

Nel nuovo film, di cui non si conosce ancora il titolo ufficiale, ci sarà la star di Legion Dan Stevens nel ruolo del protagonista. Adam Wingard tornerà alla regia. Le riprese avranno luogo in Australia.

Questa la sinossi di Godzilla vs Kong: Due leggende si scontrano. Questi mitici avversari si affronteranno in una spettacolare battaglia senza precedenti. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa. Con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico.

Prima di finire uno contro l’altro, Warner Bros e Legendary hanno fatto uscire due film su Godzilla e uno su King Kong. Ma non è tutto, perchè l’universo di Godzilla si amplierà ulteriormente con una serie TV per Apple+ che esplorerà i segreti dell’organizzazione nota come Monarch.

Senza dimenticare la serie animata in 13 episodi, Singular Point (qui la nostra recensione), arrivata in esclusiva su Netflix lo scorso anno e ambientata nel 2030. La fama del lucertolone radioattivo è da anni alle stelle: persino Quentin Tarantino aveva in mente un’idea per realizzarne un film, poi mai concretizzatasi.