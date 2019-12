Grace and Frankie 6: anticipazioni sulla nuova stagione

Netflix ha appena rilasciato la data di uscita della sesta stagione della sit-com Grace and Frankie, prevista per il 15 gennaio 2020.

Avevamo lasciato le nostre due beniamine ad affrontare, sul finale della precedente stagione, situazioni delicate, dalla salute malferma di Frankie (Lily Tomlin) all’inaspettata decisione di Grace (Jane Fonda) di sposarsi lasciando, di fatto, così, la casa sulla spiaggia.

Molto probabilmente quindi la sesta stagione cercherà di sbrogliare queste dinamiche createsi all’interno della loro amicizia, soprattutto a causa della presenza oramai stabile di Nick (Peter Gallagher), il fidanzato di Grace.

Questa sesta stagione comprenderà 13 episodi e sarà ufficialmente la penultima della serie che si concluderà il prossimo anno con una settima, incoronando lo show come più longevo di Netflix.

La stessa Lily Tomlin ha espresso a Variety il desiderio di terminare presto questa avventura:

Spero che arriveremo presto ad una epifania profonda, anche per via della nostra età. Una rivelazione di quanto dovremmo alle altre persone sul Pianeta, di cosa potremmo lasciare ai bambini che arriveranno. Vogliamo rendere lo show divertente e sentito e riparare il mondo. In questo momento il Pianeta non è un buon posto dove vivere per i bambini e Jane (Fonda) e io probabilmente sfuggiremo alle conseguenze di ciò, ma vogliamo dire qualcosa a quelli che invece le vivranno.

Tomlin ha anche chiarito che sia lei che la Fonda non hanno ancora discusso con gli showrunner Marta Kauffman e Howard J. Morris il finale definitivo della serie ma ha comunque voluto assicurare agli spettatori che sicuramente “escogiteremo qualcosa per sorprendervi.”

E a fornirci alcune curiosità sulla futura trama ci ha pensato la stessa Kauffman che ha rivelato non solamente la presenza in una puntata di Mary Steenburgen come guest star ma il ritorno di Ernie Hudson come interprete di Jacob, l’interesse amoroso di Frankie:

Il feeling tra loro era così vibrante! Lo vedremo nella stagione 6.

Alla domanda dei fan al PaleyFest sulla possibilità della partecipazione allo show anche di Dolly Parton, con l’idea di riformare il trio di culto del film “Dalle 5 alle 9” con le due protagoniste, l’attivista Jane Fonda ha risposto:

Lei vorrebbe ma per ora è impegnata. Vedremo!

Non ci resta che attendere gennaio per le nuove storie della penultima stagione di Grace and Frankie.