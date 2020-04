Guardiani della Galassia: James Gunn rivela nuovi dettagli!

James Gunn è solito a rispondere alle domande più curiose degli appassionati, in occasione delle consuete sessioni Q&A su Twitter. In questi giorni, il regista sta sfruttando la quarantena per rivelare a tutti gli appassionati alcuni dettagli su I Guardiani della Galassia, la celebre saga appartenente al Marvel Cinematic Universe.

Guardiani della Galassia è sempre stato un film sopra le righe. Personaggi mai stati scontati e capaci di utilizzare un registro comico innnovativo per il Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, James Gunn avrebbe voluto che Rocket fosse più scurrile, in particolare nella scena in cui era in fuga con Groot, durante le sequenze del secondo film.

Gunn ha spiegato che è in possesso di riprese aggiuntive di questa scena, che ovviamente non sono state incluse nel montaggio finale del film, in cui Rocket volava via con Baby Groot. Nella scena, Rocket, si girava piuttosto irritato verso Groot e gli diceva: “Io e te dovremo fare una bella chiacchierata sul tuo linguaggio! ‘Fa****o questo, fa****o quello’, per ogni cosa ‘fa****o, fa****o, fa****o’ ogni volta”.

Oltre a questa curiosità, James Gunn ha spiegato agli appassionati un altro particolare dettaglio su uno dei membri de I Guardiani della Galassia: Star Lord. Un tweet chiedeva al regista delle delucidazioni sulla fuga di Peter al termine di Avengers: Endgame, e il regista ha risposto:

“Quill disprezza il suo ritorno sulla Terra e lascia il pianeta più veloce che può. Associa il pianeta alla morte della madre“.

James Gunn continua a svelare tutti i segreti dei suoi lungometraggi su Twitter. Tuttavia, non ha ancora sviscerato nessuna informazione su Guardiani della Galassia Vol.3, uno dei film più attesi della nuova fase del Marvel Cinematic Univers.