I Marvel Studios hanno finalmente diffuso in rete il trailer dello speciale natalizio di Guardiani della Galassia, diretto ancora una volta da James Gunn e realizzato appositamente per Disney+. Gli eventi narrati nello speciale avverranno immediatamente dopo Thor: Love & Thunder e poco prima di Guardiani della Galassia Vol. 3, in uscita a maggio del 2023. Una sorta di prologo, dunque, in vista del nuovo capitolo cinematografico.

Nel video è possibile dare un’occhiata a Star-Lord, Drax, Mantis e agli altri componenti della squadra. Guest star d’eccezione nientemeno che Kevin Bacon nei panni di sé stesso. Nel cast torneranno Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Lo speciale natalizio arriverà il 25 novembre sulla piattaforma di streaming, concludendo a tutti gli effetti la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Essendo un grande fan di Star Wars, James Gunn ha voluto replicare quanto fatto da Lucasfilm con il controverso speciale natalizio uscito nell’inverno del 1978. Inizialmente criticato e odiato dai fan, con il passare degli anni è diventato un vero e proprio cult. Da non dimenticare come lo show abbia introdotto per la prima volta il personaggio di Boba Fett.

This holiday season is going to be out of this world.

Watch the brand-new trailer for Marvel Studios’ Special Presentation: The Guardians of the Galaxy Holiday Special, streaming November 25 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/FF0v1eRy7U

