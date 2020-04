Guardiani della Galassia Vol.2: James Gunn ha confermato la presenza di “tonnellate” di segreti

Se c’è una cosa su cui potete contare con i film dei Guardiani della Galassia è una scorta quasi quasi infinita di Easter Egg, ovvero misteri nascosti da qualche parte in giro per la pellicola. Sebbene i fan continuino a cercare questi misteri in entrambi i film, il regista James Gunn ha da poco rivelato un indizio molto importante per tutti i cacciatori di Easter Egg.

Durante la partecipazione all’ultimo Quarantine Watch Party organizzato da ComicBook.com, Gunn ha rivelato che una particolare scena in Guardiani della Galassia Vol. 2 ha “TONNELLATE” di Easter Egg nascosti. La scena è quella della montagna di teschi di bambini sotto il nascondiglio di Ego che i Guardiani scoprono forse un po’ troppo tardi.

There are TONS of Easter egg skulls in that pile of Ego’s murdered children. #QuarantineWatchParty #GotGVol2 — James Gunn (@JamesGunn) April 24, 2020

È giusto avvisare che alcuni di quei misteri nascosti potrebbero non essere del tutto ovvi data la breve durata della macabra scena. In ogni caso sullo schermo sono visibili solo quattro crani della pila generale, di cui tre in primo piano. Forse i fan più attenti potrebbero essere in grado di riconoscere i teschi mostrati sullo schermo e comprendere, in base ai fumetti, a cosa si riferiscono, ma c’è anche la possibilità che alcuni di questi teschi non siano Easter Egg facilmente riconoscibili e pertanto fino a quando Gunn non confermerà il tipo di segreto presente o un fan non inizierà a dedicare molto tempo a quei circa quattro secondi di filmato, potremmo non sapere mai il segreto nascosto.

In ogni caso James Gunn ha sempre scherzato sul fatto che i suoi film sui Guardiani della Galassia fossero pieni di Easter Egg. Addirittura, tempo fa, aveva offerto ai fan circa 100mila dollari affinché dimostrassero che nel primo film non c’è un grosso misterioso segreto nascosto. Al momento della stesura di questo articolo, il regista non ha strappato alcun assegno al riguardo e anzi ha dichiarato che al momento i fan hanno scoperto appena il 60% dei segreti disseminati nel primo film.