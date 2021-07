Harry Potter: a Ercolano apre Lumos Pub, un ristorante tematico

Dopo l’annuncio che in Giappone sarebbero stati aperti due Café tematici su Harry Potter, una delle saghe magiche più apprezzate di tutti i tempi sia da piccini che adulti, ora sembra che sia il turno dell’Italia di celebrare il capolavoro della J. K. Rowling, che per altro quest’anno celebra il 20° anniversario del primo adattamento cinematografico del franchise, Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Lumos Pub: il locale napoletano dedicato a Harry Potter

Sono passati più di dieci anni da quando è uscito al cinema Harry Potter e i Doni della Morte parte 2, film che ha concluso la saga di Harry Potter, ma non quella del suo universo magico visto che il terzo film della saga Animali Fantastici e dove trovarli è in produzione ai Warner Bros Studios di Leavesden, fuori Londra e uscirà il 15 luglio 2022.

Ora, nella cittadina di Ercolano, situata nella provincia di Napoli, alle pendici del Vesuvio, i Potterheads, ovvero gli appassionati dei libri e soprattutto dei film dedicati a Harry Potter, potranno tornare a Hogwarts, grazie al Lumos Pub, un ristorante interamente dedicato all’universo nato dai romanzi scritti da J. K. Rowling.

Lumos Pub aprirà a settembre (non si sa ancora la data precisa) e tutto in esso è dedicato a Harry Potter, in particolare alla saga cinematografica.

Partiamo dal nome. I fan della saga di Harry Potter non faranno fatica a riconoscere che il nome del ristorante indica l’incantesimo Lumus, utilizzato per illuminare la strada o gli angoli bui e in ogni occasione in cui serva una luce di intensità modesta. Infatti genera un fascio di luce più o meno potente che trasforma la bacchetta in una specie di torcia.

E qui tutti ricorderemo la frase di Silente: “La felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si ricorda… di accendere la luce”.

Chissà se l’obiettivo di questo ristornate sia proprio quello di illuminare il cammino dei viaggiatori, permettendogli di mangiare e di riposarsi immergendosi nelle atmosfere di Harry Potter.

Di certo sembra che il desiderio dei gestori sia quello di ricreare, sia esternamente che internamente, gli ambienti del castello di Hogwarts e soprattutto della Sala Grande, quella nella quale, nelle pellicole, gli studenti di Hogwarts pranzavano e assistevano agli annunci più o meno importanti del preside Albus Silente.

A voi fan di Harry Potter vi consigliamo di recuperare Harry Potter Collection, con tutti i film della saga, disponibile su Amazon!