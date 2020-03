Harry Potter: l’underwear della settimana

Il fandom di Harry Potter è uno dei più fortunati: nonostante siano anni che la saga letteraria e cinematografica sia giunta al termine, il franchise è una fucina continua di idee. Magliette, felpe, accessori e molto altro, e la cosa bella è che non si tratta di materiale per cosplay (non solo, almeno), ma comprende capi d’abbigliamento e accessori perfettamente indossabili durante la giornata, e abbinabili a uno stile casual e sportivo. Scopriamo gli articoli Harry Potter underwear.

Harry Potter underwear, le proposte della settimana

Ecco l’underwear ispirato alla saga letteraria e cinematografica di Harry Potter che tutti i fan troveranno irresistibili.

Chibi Allover Pigiama

Bellissimo pigiama estivo da donna formato da pantaloncini e maglietta. I pantaloncini hanno una simpatica stampa allover coi personaggi della saga disegnati in stile chibi, la maglietta invece presenta una stampa frontale coi protagonisti e celebra il primo dei sette libri: Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Gryffindor Quidditch Pigiama

Pigiama da donna ideale per i Grifondoro appassionati di Quidditch: la maglia ha una stampa frontale con lo stemma della casa di Godric, e una sul retro con due scope che si intrecciano. I pantaloncini presentano una stampa allover a quadri gialli e rossi, i colori della casa.

“…forse Grifondoro la vostra via,

culla dei coraggiosi di cuore:

audacia, fegato, cavalleria

fan di quel luogo uno splendore.”

Il cappello Parlante, Harry Potter e la Pietra Filosofale

Chibi Allover Pantaloni pigiama

Comodi e colorati pantaloni del pigiama da donna con stampa allover chibi in versione mezza stagione. Il materiale è 100% cotone, hanno una banda elastica in vita con coulisse e un’altra banda elastica a costine sulle caviglie. Ideale per i fan che amano lo stile chibi.

Ravenclaw Pantaloni pigiama

Pantaloni del pigiama per le ragazze smistate in Corvonero. Questi bei pantaloni coi colori della casa, hanno una stampa frontale con il corvo: l’animale simbolo della casa di Priscilla, in più hanno una R di Ravenclaw stampata sulla tasca posteriore, ovvero Corvonero in inglese. Comodo elastico in vita e banda elastica a costine sulle caviglie. Belli e pratici!

Slytherin Quidditch Pigiama

Set pigiama da donna per le ragazze smistate dal Cappello parlante in Serpeverde. Questo pratico pigiama estivo è composto da una maglia con stampa frontale che raffigura il serpente, simbolo della casa di Salazar e una posteriore con le scope intrecciate. I pantaloncini hanno una stampa allover a quadri coi colori della casa: verde e argento, e hanno un elastico in vita con coulisse in colore a contrasto.

“O forse a Serpeverde, ragazzi miei,

voi troverete gli amici migliori

quei tipi astuti e affatto babbei

che qui raggiungono fini ed onori!”

Il cappello Parlante, Harry Potter e la Pietra Filosofale

Hai già scelto il tuo pigiama perfetto? Resta sintonizzato perché ogni settimana ci saranno novità in ambito underwear: calzini, intimo, vestaglie e molti altri pigiami estivi e invernali. Tutto ciò che i fan di Harry Potter si meritano!