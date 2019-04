Hasbro mostra le nuove action figure di Avengers: Endgame

Nell'attesa di Avengers: Endgame, giusto per tenerci sulle spine, Hasbro ha mostrato nuove foto promozionali delle action figure dedicate al film.

Meno di 30 giorni ci separano alla grande conclusione della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe e della serie di Avengers come l’abbiamo conosciuta. Nell’attesa, giusto per tenerci sulle spine, Hasbro ha mostrato nuove foto promozionali delle action figure dedicate al film.

Facenti parte della serie Marvel Legends, erano già state mostrate durante la New York Toy Fair a febbraio, ma adesso sono diventate di dominio pubblico.

Tra le prime vediamo un Captain America con addosso la divisa di Avengers: Endgame (nonostante il casco rimanga quello originale. Di questa serie Marvel Legends – che all’interno conterrà varie parti di Thanos per la sua versione Build-A-Figure – saranno disponibili anche Iron Man, Thor Rocket Raccoon, Hawkeye (o meglio, Ronin) e Captain Marvel, tutti con le Quantum Suits.

Thor e Rocket Raccoon di questa serie saranno invece venduti insieme in un unico pacchetto, naturalmente entrambi con il proprio equipaggiamento. Infine, per la serie Titan Hero (che differisce dalla precedente per l’altezza, quasi il doppio), avremo vari personaggi disponibili, passando da Iron Man, Captain America, Vedova Nera, Thor, Ronin, Ant-Man, Hulk e Thanos, assieme a qualche eroe presente nella lista dei caduti (come Black Panther).

Equipaggiando uno dei personaggi Titan Hero con il proprio Power FX, l’action figure riprodurrà anche dei suoni specifici. Ad ora, tutti i personaggi che abbiamo citato avranno un Power FX (presente all’interno della confezione).

Per concludere la serie, arrivano anche le figure più grandi, quelle da 14 pollici (35, 5 cm), che ritrarranno esclusivamente Iron Man (Repulsor Blast) e Captain America (Shield Blast), entrambi equipaggiati con 15 linee di dialogo differenti ispirate dal film.

La linea giocattoli di Hasbro dedicata ad Avengers: Endgame non si ferma qui: usciranno infatti, ad accompagnare tutta la linea, dei Nerf blasters ispirati ai vari Avengers, oltre che varie armature e braccia (con eventuale gadget) di Captain America, Iron Man, Black Panther e Hulk. Non mancheranno infine le varie maschere, oltre che il Guanto dell’Infinito.