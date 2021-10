Hasbro Star Wars: il Set Cantina in esclusiva per i Campfire

Nuovo annuncio Hasbro legato alla manifestazione di Lucca Comics & Games 2021. Anche questo set, chiamato Cantina Showdown, sarà distribuito nei vari Campfire aderenti all’iniziativa. Una nuova occasione per portarsi a casa un set esclusivo che ha come protagonisti Obi Wan Kenobi e quei due poveri malaugurati che hanno provato ad infastidire il giovane Luke Skywalker che stava accompagnando proprio Obi Wan alla ricerca di un pilota dotato di nave per uscire dal pianeta Tatooine.

Il prodotto sarà disponibile in quantità limitata e solo in occasione dei CampFire. Una volta finita questa iniziativa non sarà più disponibile nei negozi per l’acquisto! Se siete degli amanti del personaggio o dei collezionisti il nostro consiglio è recarvi in negozio appena apriranno le vendite a recuperare la vostra copia del prodotto!

Campfire: esclusiva Set Cantina Hasbro

Tre figure del mondo di Star Wars in un solo set, con tanto di scenario per ricreare la scena dentro il locale dove Luke e Obi Wan fanno il loro primo incontro con Han Solo, il sogno di ogni collezionista. Le tre action figure saranno dotate di snodi e articolazioni per ricreare la scena in cui i due malintenzionati si imbattono (con loro enorme sfortuna) in uno degli ultimi Jedi rimasti. A impreziosire il set, il bancone del locale e alcuni elementi di scena come i bicchieri o i distillatori da porre dietro il banco.

Teatro di una delle scene più celebri di Una nuova speranza, la cantina di Mos Eisley è uno di simboli dell’immaginario di Star Wars. E’ in questa location che per la prima volta Luke incontra Han Solo e Chewbacca, ma soprattutto in questo locale si esibisce la celebre Cantina Band, gruppo musicale bith che accompagna questo incontro con una delle musiche più celebri dell’intera saga.

Questo set dedicato a Star Wars distribuito da Hasbro sarà disponibile alla vendita solamente nei Campfire accreditati Lucca Comics 2021 (qui la lista completa). Se siete dei collezionisti interessati al prodotto vi consigliamo di recuperarlo per tempo dato che la reperibilità in commercio sarà poi molto limitata e difficile.