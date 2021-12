Hasbro Stormbreaker: Recensione della replica 1:1

Come un tuono, c’è giunta in redazione, la replica in scala 1:1 dello Stormbreaker, realizzato da Hasbro per la loro linea Marvel Legends Role Play. Dopo aver messo mano, poco tempo fa, al bellissimo scudo stealth di Captain America (qui trovate la recensione) scopriamo insieme se anche quest’ultima uscita con protagonista la nuova arma di Thor apparsa per la prima volta in Avengers Infinity War e Avengers Endgame è all’altezza delle aspettative. I presupposti, sono piuttosto interessanti: oltre ad un packaging davvero accattivante, Hasbro Stormbreaker è dotato di luci e suoni ripresi direttamente dal film.

Avengers Infinity War/Endgame

Dopo la distruzione di Miolnir da parte di Hela in Thor Ragnarok, Thor per riuscire a sconfiggere Thanos (durante gli eventi di Avengers Infinity War) si recò su Nidavellir con Rocket e Groot per forgiare lo Stormbreaker, un’ascia incantata di fabbricazione nanica, forgiata da Uru. La potente ascia è stata progettata dai nani di Nidavellir per essere la più grande arma nella storia di Asgard, progettata per il loro re e in grado di evocare da sola il Ponte Bifrost. Una volta arrivati a destinazione, i tre trovarono le fucine fredde e sterili, disseminate di parti rotte. L’unico nano sopravvissuto al passaggio di Thanos, fu Eitri, ma le sue mani erano state ricoperte di metallo a seguito della richiesta di Thanos per la creazione del Guanto dell’Infinito. Per riuscire a sconfiggere il Titano Pazzo, Thor aveva bisogno di un’arma potentissima, quindi Eitri decise di forgiare lo Stormbreaker. Con l’aiuto di Thor e Rocket, Eitri riuscì ad aprire la gabbia attorno alla stella, riaccese la fucina fondendo i lingotti di Uru e versandoli in uno stampo. Una volta completato il processo, il nano ha frantumato lo stampo, rivelando la lama e il peso dell’ascia, ma ha smarrito l’impugnatura dell’arma. Vedendo che Thor era vicino alla morte dopo aver subito il peso del potere della stella di neutroni, Groot decise di afferrare i pezzi di metallo incandescente con una delle sue braccia, per poi tagliare il braccio per fungere da manico, finendo davvero lo Stormbreaker. Pochi istanti dopo la potente arma ha rianimato il Dio del Tuono, portando i tre sulla Terra in Wakanda per affrontare l’esercito di Thanos.

La confezione

Lo Stormbreaker viene recapitato all’interno di una massiccia confezione rettangolare, su cui possiamo vedere partendo dalla parte sinistra un fantastico primo piano dell’ascia, il logo delle aziende e un’immagine di Thor mentre tiene in mano la devastante arma. Passando al lato posteriore, possiamo intravedere qualche informazione in più, che spiega quali siano le particolarità del prodotto. Una volta aperta la confezione, possiamo già percepire la solida protezione dell’oggetto, infatti, le due parti da cui è composto, sono avvolte da uno strato di cellophane e imbragate all’interno di una gabbia in cartone che li protegge da urti fortuiti e sballottamenti.

Stormbreaker (replica)

Estrarre lo Stormbreaker dalla confezione è un’operazione molto semplice anche per i meno esperti, basta aprire la scatola in uno dei due lati e far scivolare il cartone verso l’esterno. Una volta estratto possiamo subito notare che l’enorme arma è divisa in due parti: la parte superiore ascia/martello e il lungo manico. L’operazione di montaggio è davvero molto semplice, infatti, il manico va inserito solamente in un verso e una volta arrivato a fine corsa, viene fissato con due viti (incluse nella confezione) in modo che le due parti restino ben salde tra di loro. Tutti gli aspetti della versione cinematografica sono stati fedelmente riprodotti, dalla scritte Asgardiane, ai rami intrecciati per fissare il manico con la parte superiore.

Come anticipato, dalla confezione, lo Stormbreaker offre la possibilità di illuminarsi. Per far ciò sono necessarie tre pile stilo, non comprese nella confezione, che trovano alloggiamento in un vano a scomparsa posizionato nella parte superiore dell’ascia. Dobbiamo fare i complimenti all’azienda, che per non rovinare l’estetica dell’arma ha optato di inserire il vano delle pile dietro una placca rimovibile a incastro. Dopo aver inserito le pile, possiamo ammirare con fierezza gli effetti luminosi, che possiamo apprezzare sia in condizioni normali, sia al buoi dove danno il meglio di se. Pur trattandosi di un prodotto realizzato in pvc, il materiale trasmette un senso di solidità non indifferente, accompagnato dal peso ben percepibile e tenere in mano quest’arma possente per un fan del Marvel Cinematic Universe è una vera goduria.

La nostra video recensione

Conclusioni

Hasbro Stormbreaker Marvel Legends è un prodotto realizzato con la massima attenzione e tutte le caratteristiche e i particolari sono riprodotti fedelmente, utilizzando materiali plastici resistenti e inserendo alcune funzionalità avanzate come le luci e suoni. Le grandi dimensioni, la cura dei dettagli e il prezzo non proibitivo lo rendono un vero Must Have per ogni appassionato del mondo degli Avengers.

Hasbro Stormbreaker Marvel Legends è gia disponibile nei negozi in Italia a un prezzo indicativo di 179,99 €. I prodotti Hasbro sono distribuiti in Italia da Cosmic Group.