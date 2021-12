Hasbro, Captain America Stealth Shield: Recensione

Grazie ad Hasbro abbiamo avuto il piacere di recensire lo scudo di Captain America, tratto dal secondo film del supereroe Captain America The Winter Soldier (in Italia Il Soldato d’Inverno) per la linea Marvel Legends. Come vi sarete immediatamente accorti, non è il classico scudo bianco, rosso e blu che usa durante tutti i suoi combattimenti, ma è lo scudo in versione stealth che utilizza durante la missione iniziale, nelle prime scene del secondo film a lui dedicato.

Captain America The Winter Soldier

Dopo i catastrofici eventi di New York accaduti nel primo film dedicato agli Avengers, Steve Rogers cerca di adattarsi al mondo moderno e vivere una vita tranquilla a Washington D.C. Quando lo S.H.I.E.L.D. viene attaccato, Captain America (interpretato sempre da Chris Evans) si trova coinvolto in una rete d’intrighi che minacciano il futuro dell’umanità. Cap, Vedova Nera (Scarlett Johansson) e Falcon (Anthony Mackie), dovranno unire le proprie forze per combattere un misterioso e potente assassino: The Winter Soildier, un fantomatico omicida che sembra essere in azione da più di cinquant’anni e che sta seminando il panico fra gli agenti dello S.H.I.E.L.D.

La confezione

Il packaging con cui viene presentato lo scudo di Captain America, sfoggia una grafica davvero accattivante: frontalmente è presente un’immagine dello scudo circondato dai vari loghi delle aziende, mentre nella parte posteriore possiamo vedere lo scudo anche dietro, mostrando le cinghie in simil cuoio. Per questo tipo di prodotti come da tradizione, Hasbro inserisce le informazioni essenziali sul retro della confezione, dove sono riferite le specifiche tecniche dello scudo.

Scudo (replica)

Essendo una replica realizzata in scala 1:1, ha un diametro di 60 cm. Lo scudo è realizzato in plastica, ma non per questo rappresenta un difetto, anzi, abbiamo notato che sotto piccolo sforzo tende a piegarsi, per far si che durante le cadute o gli urti accidentali l’elasticità del materiale non si rompa. La colorazione è molto buona, non presenta nessun difetto, se non qualche piccola impurità a pochi cm dallo scudo. Le due colorazioni nella parte frontale variano tra l’opaco e il metallizzato: gli anelli azzurri e il cerchio blu con la stella hanno una colorazione lucida che riflette notevolmente la luce, invece l’anello grigio e la stella sono opachi.

Passando alla parte posteriore, notiamo che non è stato trascurato davvero nulla: la colorazione grigia opaca, riproduce perfettamente il metallo dando una buona profondità generale grazie all’utilizzo di diverse tonalità. Le cinghie sono state realizzate con del finto cuoio, ma in generale danno una buona percezione di solidità. Entrambe possono essere regolate a seconda della grandezza del vostro avambraccio, così da essere più comodi durante l’utilizzo dello scudo. Abbiamo notato che tutte e due le fasce hanno la stessa misura, perché vi starete chiedendo? La risposta è molto semplice, lo scudo è stato progettato in modo da essere indossato sia nel braccio destro sia in quello sinistro senza nessun vincolo.

La nostra video recensione

Conclusioni

Lo scudo di Captain America tratto da The Winter Soldier è da considerarsi un valido acquisto per tutti gli amanti del personaggio di Steve Rogers. Le dimensioni, la cura dei dettagli e il prezzo non proibitivo, lo rendono un oggetto prezioso da aggiungere nella propria collezione delle repliche del Marvel Cinematic Universe.