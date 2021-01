HBO Max – il nuovo promo con i film Warner Bros. del 2021

Nella tarda serata di ieri i canali social ufficiali di HBO Max hanno diffuso un promo di appena 30 secondi con una serie di fotogrammi inediti di alcuni fra gli attesissimi film Warner Bros. previsti per il 2021 fra cui The Suicide Squad, The Conjuring 3, Space Jam 2, Mortal Kombat e Godzilla vs Kong.

L’obbiettivo del promo inoltre è evidentemente quello di pubblicizzare l’arrivo nella stessa data di questi film sia al cinema che sulla piattaforma HBO Max come da drastica, ed epocale, decisione presa dal colosso WarnerMedia per far fronte ai continui ma necessari slittamenti dovuti all’emergenza provocata dal Covid-19 e che non ha mancano di generare polemiche fra attori, registi ed addetti ai lavori.

Toby Emmerich, presidente del Gruppo Warner Bros. Pictures, ha dichiarato:

L’anno prossimo avremo un’ampia e fantastica lista di titoli di registi di talento e visionari, e siamo entusiasti di poter portare questi film davanti al pubblico di tutto il mondo. E, come sempre, supporteremo tutte le nostre uscite con campagne di marketing innovative e robuste per i loro debutti cinematografici, evidenziando al contempo questa opportunità unica di vedere i nostri film anche a livello nazionale tramite HBO Max.

Eccovi il promo:

James Gunn parla dell’ispirazione e del tono di The Suicide Squad

È un cast nutrito quello assemblato da James Gunn per The Suicide Squad con una Task Force X, il nome ufficiale della Suicide Squad, particolarmente ricca di personaggi molto pittoreschi.

Eccovi le copertine di Empire:

L’uscita di The Suicide Squad è prevista per il 6 agosto 2021, in Italia uscirà con il titolo The Suicide Squad – Missione Suicida.

Questo il cast completo del film:

Jai Courtney sarà Captain Boomerang

Joel Kinnaman sarà Rick Flag Jr.

Viola Davis sarà Amanda Waller

Margot Robbie sarà Harley Quinn

David Dastmalchian sarà Polka-Dot Man

Steve Agee sarà King Shark

Daniela Melchior sarà Ratcatcher

Michael Rooker sarà Savant

Flula Borg sarà Javelin

Idris Elba sarà Bloodsport

Mayalin NG sarà Mongal

Peter Capaldi sarà The Thinker

Pete Davidson sarà Black Guard

Nathan Fillion sarà TOK

Sean Gunn sarà Weasel

John Cena sarà Peacemaker

Parlando del film, James Gunn ha confermato che The Suicide Squad è ispirato ai film di guerra degli anni ’70, avrà un tono crudo ma condito dalla brillantezza dei personaggi e dallo spirito comico delle sue pellicole. Il regista ha anche confermato che la prima fonte di ispirazione per il film è Quella Sporca Dozzina, cult del cinema bellico del 1976 diretto da Robert Aldrich.

Parlando invece dei personaggi, il regista ha spiegato che ha considerato la possibilità di utilizzare molti villain ed eroi più noti dell’Universo DC ma poi ha preferito rimanere fedele all’impostazione del fumetto così come pensato da John Ostrander negli anni ’80 ed utilizzare nomi meno noti. Il regista dice anche che vi è un certo elemento tragico in quei villain che non riescono neanche ad essere cattivi.

La serie TV spin-off

The Suicide Squad deve ancora arrivare nella sale ma Warner Bros. e HBO Max sembrano aver molto fiducia nell’operato di James Gunn tanto da dare il via libera alla realizzazione di una serie TV spin-off incentrata sul personaggio di Peacemaker interpretato da John Cena.

La serie in 8 episodi vedrà John Cena tornare a vestire i panni del personaggio mentre proprio James Gunn, regista del film, scriverà tutti gli episodi della serie tornando anche dietro la macchina da presa per la premiere e per almeno un altro paio di episodi.

Peacemaker è descritta come una commedia d’azione e avventura che esplorerà le origini del personaggio. L’inizio dei lavori sulla serie sono previsti per i primi mesi del 2021.

Come sempre sopra le righe il commento di James Gunn all’annuncio della serie, il quale, intervenendo su twitter, ha detto che la serie verrà girata fra la fine dei lavori di The Suicide Squad e l’inizio di quelli per I Guardiani della Galassia 3. Normalmente sarebbe un periodo di riposo ma, a causa del Coronavirus che lo sta costringendo a casa, ha deciso di scrivere la serie TV!