The Conjuring 3 – featurette e data di uscita

Warner Bros. ha pubblicato una lunga featurette (circa 30 minuti!)dedicata al dietro le quinte del fortunato franchise horror The Conjuring, annunciando anche la data di uscita di The Conjuring 3 che è attualmente fissata al prossimo 4 giugno 2021, originariamente sarebbe dovuto uscire infatti lo scorso 11 settembre.

Eccovi la featurette, il cui aspetto più interessante è sicuramente la benedizione del set di The Conjuring 3 da parte di un vero prete esorcista!

The Conjuring 3 – i dettagli

The Conjuring 3 sarà sottotitolato Per Ordine del Diavolo (The Devil Made Me Do It in originale) e vedrà Ed e Lorraine Warren catapultati negli anni ’80 alle prese con un caso che unirà demonologia e… questioni legali! Il caso trattato infatti sarà quello di Arne Johnson, uomo accusato di aver ucciso il suo padrone di casa. Il fatto, realmente accaduto, fu il primo caso legale nella storia degli Stati Uniti in cui la linea difensiva di un avvocato fu impostata sulla base del fatto che l’uomo fosse stato posseduto durante l’omicidio. Lorraine Warren, quella reale, fu chiamata a testimoniare proprio dalla difesa.

The Conjuring 3 – il cast

Patrick Wilson e Vera Farmiga torneranno a vestire i panni di Ed e Lorraine Warren, la coppia di demonologi, ricercatori del paranormale e scrittori statunitensi realmente esistiti e The Conjuring 3 è ispirato, come appena detto, ad un altro dei loro casi reali. Insieme a loro ci sarà anche Julian Hilliard (visto recentemente nella serie horror di Netflix Hill House) nei panni di David Glatzel, un bambino posseduto.

Dopo essere stati protagonisti dei primi due capitoli di The Conjuring, i Warren erano apparsi in Annabelle 3 e The Nun.

TheConjuring 3 è diretto da Michael Chaves (La LLorona – Le lacrime del male) su una sceneggiatura di David Leslie Johnson (The Conjuring 2). Ricordiamo che il franchise è invece stato creato da James Wan (Aquaman).