HBO Max svilupperà una serie dedicata al secondo Aquaman, Jackson ‘Jake’ Hyde. A confermare questa intenzione del servizio streaming è Variety, che ha rivelato come l’emittente sia all’opera per trasformare in una serie il graphic novel young adult ‘You Brought me the Ocean’, realizzata da Alex Sànchez, Jul Maroh e Deron Bennett.

Secondo quanto rivelato da Variety:

“La serie racconterà la vita di Jackson ‘Jake’ Hyde, un adolescente gay del New Mexico. Per tutta la sua vita, Jake ha subito una fascinazione intensa per l’acqua, sviluppando una voglia di lasciare i suoi luoghi natii nel deserto alla volta dell’oceano. Mentre scopre le sue abilità, tra cui il poter respirare sott’acqua e controllare l’acqua stessa, scoprirà anche l’amore quando si innamora di un suo compagno di classe, il capitano della squadra di nuoto Kenny Liu”

Jackson Hyde è il secondo Aqualad, anche se la sua genesi fumettistica è piuttosto complessa. LA sua apparizione risale al 2010, dove diventa la nuova identità di Kaldur’ahm, personaggio creato nello stesso anno da Brandon Vietti, Greg Weisman e Phil Bourassa, come sostituto del primo sidekick di Aquaman, Garth, divenuto l’eroe Tempest. In un primo monete, Jake era stato presentato come un personaggio bisessuale, ma nella continuity post-Rebirth è stata dichiarata apertamente la sua omosessualità, nonostante la sua versione in Young Justice fosse ancora rappresentata come bisessuale. A chiarire definitivamente l’orientamento del personaggio è stato You Brought Me the Ocean, che ha definitivamente identificato il personaggio come gay.

Non pago del ruolo di secondo Aqualad, nel 2021 Jackson Hyde è divenuto anche il secondo Aquaman nella miniserie Aquaman: The Becoming, dove ha per qualche tempo ereditato il ruolo di Arthur Curry, salvo poi vivere nuove avventure al fianco di Orin stesso nella seguente serie, Aquamen.

La serie di HBO Max dedicata a Jackson Hyde comprenderà episodi della durata di circa un’ora, e viene presentata come un dramedy.