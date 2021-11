Henry Cavill dice la sua sulle scene di nudo integrale in The Witcher

I personaggi che popolano il mondo di The Witcher, sia nella serie Netflix, la cui seconda stagione è pronta ad andare in onda a partire dal prossimo 17 dicembre, che nei romanzi dell’autore polacco Andrzej Sapkowski (link Amazon) o nei videogiochi creati da CD Projekt Red, non è raro che siano coinvolti in scene di nudo e, molto spesso, anche di sesso. Se tutto questo accade tra le pagine di un libro, o è realizzato con dei modelli digitali, non ci sono problemi di sorta ma, dato che è girata da un cast di persone vere, in carne ed ossa, per la serie Netflix la questione “nudo” si complica non poco.

Per questo motivo, sembra proprio che sarà molto difficile vedere il Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill, così come mamma lo ha fatto. Almeno stando a quanto detto dallo stesso Cavill.

L’attore ha dichiarato che una scena di nudo integrale suo, dovrebbe essere richiesta da una situazione molto specifica, oltre all’essere realmente fondamentale per la narrazione. Situazione che, al momento, sembra proprio non doversi verificare. Cavill non è contrario a prescindere a una sua scena di nudo integrale ma, fino ad ora, non gli sembra sussistere proprio il bisogno stretto di fare una una cosa del genere. Nella prima serie andata in onda su Netflix, oltre a quanto visto nei nei giochi di CD Projekt Red, ha già messo abbastanza “in mostra” il fisico del Witcher ma, per quanto la cosa sia gradita al pubblico, difficilmente si andrà oltre a quello.

“Geralt d’ora in poi farà solo la doccia. Ha inventato la doccia proprio per questo motivo“, ha commentato scherzosamente Cavill, quando gli è stato chiesto se ci fossero in previsione altre scene come quella del bagno nella vasca aggiungendo che, sebbene lui non sarà coinvolto, nessuno rimarrà deluso in quanto ci sarà “un sacco di pelle in mostra” anche in questa seconda stagione.