Henry Cavill suggerisce un nuovo progetto su Mass Effect?

Alcune ore fa l’attore Henry Cavill ha lanciato sui social un piccolo indizio che potrebbe presagire l’annuncio di un progetto relativo alla saga videoludica di Mass Effect.

L’attore, che vedremo nuovamente in Zack Snyder’s Justice League il prossimo marzo, e che è atteso nella seconda stagione della serie di The Witcher su Netflix, ha condiviso su Instagram un’immagine che ha catturato l’attenzione dei fan.

La foto in bianco e nero lo ritrae seduto mentre gli viene applicata una parrucca dai capelli lunghi (che potrebbe essere quella del personaggio di Geralt prima dell’acconciatura) mentre tiene in mano dai fogli di carta con il testo sfocato per evitare di far leggere il contenuto. Il testo che accompagna la foto recita:

Progetto segreto? O solo una manciata di fogli con sopra parole a caso… Immagino che dovrete attendere.

Ovviamente un “tease” del genere ha suscitato varie speculazioni e ricerche di indizi nella foto. I colleghi di GamePreassure hanno sottoposto l’immagine al programma grafico Focus Magic per ridurre la sfocatura e riuscire a decifrare il testo scritto sul foglio, dal quale sono emersi termini chiave come: “Cerberus”, “Reaper”, “Geth” e “Tali’Zorah”. Tutti elementi della serie di Mass Effect. Il testo in effetti sembrerebbe coincidere con il terzo paragrafo della sinossi della trama sulla pagina Wikipedia di Mass Effect 3.

La notizia è stata condivisa dall’insider shinobi602 che si è preso la briga di affiancare il volto del protagonista dell’originale trilogia Shepard con quello di Cavill con i capelli corti. Lasciamo a voi i giudizi:

Ora, bisogna sempre considerare che il post non sia niente di serio. Nel caso ci sia qualcosa in pentola potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa: una nuova serie TV che ci accompagni nell’attesa del nuovo Mass Effect annunciato a dicembre, ma potrebbe anche trattarsi semplicemente di uno spot live action per pubblicizzare la Mass Effect Legendary Edition in arrivo tra pochi mesi.

Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da Electronic Arts.