Continuano le uscite di Sentinel Toys per il brand de I 5 Samurai (Samurai Troopers nella versione originale): dopo Ryo il Fuoco (già disponibile), Sami la Luce (già disponibile)e Kimo il cielo (disponibile in Italia proprio in questo periodo) la ditta Giapponese apre i preordini per Ryo Kikutei (in Italia meglio conosciuto come Ryo con l’armatura Bianca).

L’action figure di Ryo realizzata completamente in plastica, sarà alta circa 16,5 cm, caratterizzata da una notevole posabilità che grazie alle numerose articolazioni presenti sarà possibile riprodurre ogni posa ci verrà in mente per ricreare al meglio la nostra scena preferita dell’anime. Nella confezione non mancheranno parti alternative tra cui: mani e visi intercambiabili, le due spade del fervore e lo stand per montare l’armatura.

Ryo Sanada oltre a essere il protagonista principale della serie, è l’unico dei cinque samurai in grado di indossare l’armatura dell’imperatore Brilliant (chiamata anche “Armatura Bianca”, “Armatura della Coesione” o “Armatura dell’imperatore splendente” negli oav), provvista di poteri devastanti, generata dall’unione delle cinque armature. Una volta indossata, dispone anche delle Spade del Fervore, con le quali scaturisce il potere del fuoco simile alla sua armatura originaria, ma con un potenza decisamente più forte e distruttiva. Inizialmente Ryo e i suoi amici samurai non sanno dell’esistenza delle Spade del Fervore, e lanciando il Potere del Fuoco con le sue katane, non sopportano il maggiore potere dell’armatura bianca si spezzano. In seguito Ryo riesce a riparale portandole all’interno di un vulcano.

La figure di Ryo con l’armatura bianca è la quarta action figure dedicata a I 5 Samurai e uscirà in Giappone nel mese di Ottobre 2022 (nei mesi successivi in Italia) ad un costo di 15.000 Yen.

Tra i numerosi prodotti che popolano il mondo de I 5 Samurai ci sentiamo di darvi qualche consiglio per gli acquisti, con una lista di prodotti davvero interessante che varia dalle Action figure ai DVD.