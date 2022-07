Sin dall’annuncio ufficiale erano stati in molti a chiedersi se I Am Groot, serie animata incentrata sul simpatico componente dei Guardiani della Galassia, sarebbe stata o meno canonica. Ebbene, oltre alla conferma, è stata finalmente ufficializzata dove I am Groot si colloca cronologicamente nel Marvel Cinematic Universe.

I Am Groot: dove si colloca cronologicamente nel Marvel Cinematic Universe?

Ai microfoni di ComicBook.com Brad Winderbaum, head of streaming di Marvel Studios, ha rivelato che I Am Groot sarà ambientato dopo Guardiani della Galassia Vol.2, uscito nel 2017, ma prima della scena post-credits in cui fa la sua apparizione Teen Groot. La scelta di portare in scena un Groot ancora piccolo è stata fortemente voluta da James Gunn.

Diretta dal produttore esecutivo Kirsten Lepore, I am Groot arriverà su Disney Plus il 10 agosto. La serie di corti originali si concentrerà sulle avventure di Baby Groot in giro per la galassia. Verrà utilizzato un tipo di animazione fotorealistica e ben diversa da quanto visto sino ad ora con gli altri progetti Marvel. James Gunn è coinvolto nella serie e Vin Diesel tornerà a prestare la sua voce al tenero personaggio. I fan potranno poi rivedere Groot in azione nello speciale natalizio sui Guardiani della Galassia, in arrivo a fine anno sulla piattaforma di streaming.

I Am Groot sarà quindi una sorta di preludio più colorato e divertente al terzo capitolo dei Guardiani della Galassia, in uscita nel 2023. Il film chiuderà l’era dei Guardiani portati in scena da James Gunn e avrà un tono più maturo: oltre al debutto di Will Poulter nei panni del potente Adam Warlock ci sarà anche Chukwudi Iwuji, attore visto nella serie per HBO Max Peacemaker e grande amico del regista, nei panni dell’Alto Evoluzionario, noto villain dei fumetti Marvel.

