I Cavalieri dello Zodiaco: nel nuovo trailer del remake Netflix svelate le voci italiane

Nel nuovo trailer di Saint Seiya: Knights of the Zodiac, remake dei Cavalieri dello Zodiaco, scopriamo che il doppiaggio italiano utilizzerà le voci storiche.

Bruciate il vostro Cosmo! I Cavalieri dello Zodiaco nel remake avranno le voci storiche della serie classica. La conferma arriva direttamente dal nuovo trailer di lancio di Saint Seiya: Knights of the Zodiac, pubblicato nelle scorse ore sul canale YouTube di Netflix.

Nel video, possiamo infatti ascoltare Ivo De Palma e Gigi Rosa storiche voci di Pegasus e Crystal nella serie animata del 1986, tornare ad interpretare nuovamente i loro personaggi; sebbene sia possibile qualche cambiamento nel cast. Se infatti non abbiamo potuto ascoltare la voce di Sirio, sappiamo che in quest’adattamento Andromeda sarà una donna, mentre la voce di Phoenix non sembrerebbe essere quella di Tony Fuochi. Un’altra informazione sul doppiaggio italiana arriva direttamente dal profilo Facebook di Ivo De Palma, che recita in un post: “Ho adattato i testi, in conformità alle strette direttive del cliente sul rispetto dell’originale […], e ho dato voce a Pegasus, in conformità alla visione complessiva del direttore del doppiaggio, che pertanto a questo giro non sono io. Non sono quindi responsabile della scelta delle voci, laddove ve ne sia stata la necessità.”

Dalle poche battute presenti nel trailer non v’è infatti traccia alcuna dell’adattamento aulico e cavalleresco che ai tempi rese l’opera tanto celebre ed amata, ma va altresì detto che viene promessa fedeltà all’originale, infatti il primo episodio del remake si intitolerà “Seiya”, segno che proprio come nel manga originale di Masami Kurumada il protagonista non si chiamerà più Pegasus, ma Seiya di Pegasus. Nel trailer infine è possibile ascoltare anche “PEGASUS SEIYA”, sigla d’apertura della serie eseguita dai The Struts, e cover di “Pegasus Fantasy” leggendaria opening giapponese eseguita nella serie originale dai Make-Up.

La prima stagione composta da dodici puntate verrà divisa in due parti e conterà gli eventi dalla saga del Torneo della Guerra Galattica fino all’arco narrativo dei Cavalieri d’Argento, questi i titoli dei primi sei:

#01 – Seiya

#02 – Brucia il Cosmo

#03 – Dragone Appare

#04 – Nebula Chain

#05 – Black Saint

#06 – Phoenix

Saint Seiya: Knights of the Zodiac è in arrivo su Netflix il 19 luglio.