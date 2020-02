I Funko Pop di The Boys stanno per arrivare, con pezzi esclusivi da collezione

Stanno per arrivare i Funko Pop di The Boys – come annunciato i in anteprima durante la New York Toy Fair 2020 – con alcune figure esclusive da collezione. Le statuette in pvc dalle “teste enormi” negli ultimi anni sono divenute un vero e proprio oggetto di culto per i collezionisti. Le miniature Funko sono amate da un pubblico davvero vasto che spazia dagli adulti ai ragazzi. Sono realizzate con materiali non tossici, alte all’incirca 10 centimetri e spesso munite anche di elementi scenici o “mezzi di trasporto” come Daenerys in sella al suo Drogon – e raffigurano i personaggi della cultura pop con fattezze buffe e divertenti.

Possedere un Funko è come avere una piccola caricatura del proprio personaggio preferito sulla mensola. E c’è davvero l’imbarazzo della scelta, poiché vi sono Funko dedicati a numerose opere della nostra cultura odierna in grado di spaziare in argomenti quali il cinema, i fumetti ed i videogame. Esistono addirittura dei Funko raffiguranti i musicisti e i cantanti più iconici (vedi i Kiss, i Metallica o i Queen) oltre ad artisti storici e figure di rilievo scientifico.

Ad unirsi alla folta schiera di personaggi riprodotti arrivano i Funko Pop raffiguranti i protagonisti di The Boys, la serie TV presente su Amazon Prime Video con una prima stagione ed una seconda annunciata per l’uscita durante l’arco del 2020. Durante la New York Toy Fair 2020 che si terrà dal 22 al 25 febbraio verranno presentate infatti, in anteprima, le statuette testone dedicate alla serie brutalmente dissacrante tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, ed alcune di essere saranno delle vere e proprie esclusive.

Annunciati, quindi, i Funko del Patriota (uno in versione “occhi laser”), Queen Maeve, Translucent e A-Train, ma anche ovviamente Hughie e Billy Butcher, così come abbiamo imparato a conoscerli nella serie TV. In particolare, il capo dei Boys avrà anche un suo Funko realizzato in esclusiva per Hot Topic, comprensivo di ferite insanguinate sul volto. Tuttavia, la chicca maggiore sarà Starlight: alla bionda eroina dei Sette saranno dedicati infatti tre Funko, di cui uno in grado di illuminarsi al buio (si tratta di un’esclusiva Chase in edizione limitata) ed un altro vestito dell’abito più succinto cucito per lei nella serie Amazon.

Non è ancora stata annunciata una data d’uscita ufficiale, ma i Funko di The Boys sono già disponibili per il pre order a questo link, ed i fan attendono con trepidazione l’uscita sul mercato delle statuette della serie TV che ha già spopolato per i suoi toni decisamente sopra le righe.