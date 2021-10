I registi di Avengers: Endgame potrebbero tornare nell’MCU

Joe e Anthony Russo sono senza ombra di dubbio i registi di maggior successo tra quelli che hanno collaborato coi Marvel Studios, avendo portato sul grande schermo due tra i più acclamati cinecomic partoriti dalla Casa delle Idee, ovvero Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, atto finale della saga dei Vendicatori (qui a prezzo speciale). Nel complesso, i Russo hanno al momento diretto quattro film in collaborazione con Marvel, tanto che in un libro davvero molto speciale la coppia di cineasti hanno deciso di raccontare alcuni interessanti retroscena sul rapporto con la major, oltre ad anticipare i loro piani per il futuro.

Nel nuovo libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe (qui la notizia originale), si nota che i Russo si sono “silenziosamente ritirati” dal MCU dopo Endgame, in primis per realizzare film sotto la loro nuova etichetta indipendente chiamata AGBO. Tuttavia, c’è la possibilità neanche troppo remota che un giorno i Russo possano tornare a lavorare di nuovo con i Marvel Studios. Nello specifico, Joe Russo ha rivelato che il gruppo guidato da Kevin Feige è composto dai migliori collaboratori che i due fratelli hanno mai avuto a Hollywood, riuscendo a creare un’atmosfera sul set sempre vitale e il linea con il loro carattere spiritoso.

Anthony ha aggiunto che un’altra ragione per cui i fratelli amano lo studio è per il suo impegno nel replicare sul grande schermo il materiale di partenza tratto dai fumetti originale visto che, per quanto i loro film siano difficili da realizzare, il processo creativo con Marvel Studios è sempre collegato e in sincronia. Al momento, tuttavia, non vi sono piani ufficiali circa il ritorno dei fratelli Russo in cabina di regia per un nuovo film targato Marvel, perlomeno per quanto riguarda i progetti o le serie TV legate alla Fase 4 dell’MCU. Tutti e quattro i film dei Russo, che includono anche Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, sono in ogni caso disponibili in streaming sul catalogo Disney+.