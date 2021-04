C’è un alone di mistero attorno al quinto capitolo di Scream e sembrerebbe proprio che i registi abbiano fatto di tutte per mantenerne la segretezza. Stando a un’intervista rilasciata ai microfoni di Blody Disgusting, infatti, sarebbero state girate versioni differenti del film per evitare che qualcosa trapelasse in rete.

“Non ci sono soltanto versioni differenti della sceneggiatura, ma anche il film è stato girato più volte con lo scopo di confondere i fan che non vogliono avere spoiler sul prodotto finale”.

In passato i film di Wes Craven hanno dovuto fare i conti con la massiccia fuga di notizie e fu proprio per questo motivo che Kevin Williamson dovette cestinare la sua idea originaria per Scream 2. Al momento tutto quello che sappiamo sulla nuova pellicola è che ruoterà attorno alle vicende di una donna che, una volta tornata nella sua città di origine, dovrà indagare il responsabile di una serie di crimini atroci.

Scream, i registi hanno fatto di tutto per evitare gli spoiler

Il quinto capitolo del celebre franchise Horror, che si chiamerà semplicemente Scream, sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. A bordo del progetto tornerà anche Kevin Williamson, ideatore e produttore esecutivo della saga. Arriverà nelle sale americane il 14 gennaio 2022.

I fan saranno inoltre contenti di vedere nuovamente sul grande schermo il mitico terzetto composto da Courteney Cox, David Arquette e Neve Campbell. Nel cast troviamo anche Marley Shelton, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown, Mikey Madison, Jack Quaid, Mason Gooding e Dylan Minnette.

Quello di Scream è il secondo franchise soggetto a reboot da parte di Spyglass. La Compagnia american è infatti al lavoro anche sul rifacimento di Hellraiser, storico film degli anni ’80 ispirato al romanzo di Clive Barker, The Hellbound Heart. Ad occuparsi della sceneggiatura sarà David S. Groyer.

