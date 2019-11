I Russo produrranno docu-serie sulla rivalità tra Marvel e DC

Nuovi ambiziosi progetti per i due registi Joe ed Anthony Russo. A quanto pare entrambi si metteranno a lavoro per realizzare una docu-serie incentrata sulla rivalità tra la Marvel e la DC. Dunque i fratelli Russo, che hanno diretto uno dei più grandi film Marvel degli ultimi tempi, Avengers: Endgame, presto torneranno a collaborare con Marvel Studios per produrre e dirigere la serie documentario che avrà il titolo di Slugfest.

Ebbene, lo show che prenderà inspirazione proprio dal libro Slugfest: Inside the Epic, 50-Year Battle between Marvel and DC, ripercorrerà la rivalità che 50 anni a questa parte “contraddistingue” il rapporto che c’è tra la Marvel e la DC. I fratelli Russo, molto probabilmente, dirigeranno solo alcuni degli episodi della docu-serie che, si presume, uscirà negli Stati Uniti su Quill. Dunque, la data di debutto del debutto di Slugfest è ancora incerta anche se, alcune voci di corridoio, ipotizzano l’uscita già 2020.

La serie documentario narrerà alcune delle vicende sconosciute che fanno parte del mondo dei fumetti della Marvel e DC inoltre, per la gioia dei fan, non mancheranno interviste esclusive ai creatori di alcuni dei più amati supereroi. Sicuramente i registi daranno spazio a due grandi personaggi, quali Superman e Spider-man, infatti è prevista la realizzazione di una storia interamente incentrata su loro due. A quanto pare, al fianco di Joe ed Anthony Russo, per dirigere la docu-serie Slugfest ci saranno Don Argott e Sheena M. Joyce insieme a Framing John DeLorean.

Nel team della produzione ci saranno anche Todd Makurath, Peter Rieveschi, Nick Gilhool e Jen Casey. Ricordiamo in fine che la nuova piattaforma streaming Quibi, sulla quale dovrà essere trasmesso Slugfest, sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 6 aprile 2020. Dunque, cosa ne pensate di questo nuovo ambizioso progetto dei fratelli Russo? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.