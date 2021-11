I Simpson in Plusaversary: il nuovo corto per celebrare il Disney+ Day

I festeggiamenti per il Disney+ Day sono diretti a Springfield con I Simpson in Plusaversary, nuovo corto animato che debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming venerdì 12 novembre, giorno in cui cade il secondo anniversario dal lancio.

La famiglia più amata d’America organizza una grande festa e tutti sono in lista, tranne il povero Homer. Plusaversary è l’evento dell’anno a Springfield, tra amici provenienti da tutta la piattaforma e musiche adatte a una vera principessa Disney.

I Simpson in Plusaversary è il terzo di una serie di corti Disney+ de I Simpson che rendono omaggio ai diversi brand e titoli della piattaforma. I precedenti corti a tema Star Wars e Marvel, Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino” e The Good, The Bart, and The Loki, sono attualmente disponibili su Disney+.

Disney+ Day: in arrivo una celebrazione globale per i fan

Il tanto atteso Disney+ Day arriverà tra 10 giorni con tanti contenuti inediti, esperienze per i fan, offerte esclusive e molto altro ancora da The Walt Disney Company.

L’occasione sarà il palcoscenico per quanto riguarda tutta una serie annunci relativi alle novità in arrivo sulla piattaforma di streaming. Come parte dell’evento, lo stesso giorno vedrà il debutto sul catalogo di Home Sweet Home Alone, così come l’uscita in forma gratuita del film d’avventura Jungle Cruise.

Disney+ ha superato i 116 milioni di abbonati, raddoppiando così la sua utenza in un solo anno, grazie anche all’integrazione di Hotstar, piattaforma indiana in grado di portare altre migliaia di abbonati. A rincarare la dose anche la presenza di Hulu ed ESPN+, con la prima in grado di raggiungere i 42.8 milioni di iscritti (con una crescita del 21%), e la seconda che ha fatto registrare 14.9 milioni di iscritti (ossia una crescita reale del 75%).