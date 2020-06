Ichiban Kuji, arrivano nelle fumetterie italiane 4 nuovi set!

Dopo l’enorme successo della prima edizione con il set “Dragon Ball The Greatest Saiyan” La divisione Italiana di Bandai annuncia l’arrivo di una nuova ondata di figures con ben quattro set contemporaneamente.

Come Funziona?

Per chi tra voi lettori non conoscesse ancora la lotteria Ichiban Kuji spieghiamo in poche parole di cosa si tratta: E’ la classica lotteria Giapponese dove con l’acquisto di un biglietto (su 80 disponibili) si può vincere un premio tra quelli messi a disposizione. Ad ogni biglietto, del costo fisso di 14 €, corrisponde un codice che identificherà uno tra i premi illustrati.

I premi hanno categorie differenti, da quelli base a quelli più importanti nei quali troviamo anche action figure del valore commerciale di 60 €. Ma non finisce qui perché l’ultimo dei biglietti estratti ha diritto al premio speciale (una figure in edizione ultra limitata) per cui i collezionisti faranno salti mortali.

I nuovi set

I nuovi set saranno dedicati ad anime di successo come My Hero Academia, Dragon Ball Super, neon Genesis Evangelion e One Piece:

IK57080 – MY HERO ACADEMIA FIGHTING HEROES FEAT SMASH RISING (80 TICKET)

IK57081 – DRAGON BALL SUPER SAIYAN BATTLE (80 TICKET)

IK57126 – EVANGELION 2020 (60 TICKET)

IK57147 – ONE PIECE PROFESSIONALS (80 TICKET)

Le fumetterie aderenti

I biglietti di questi nuovi set di lotterie Ichiban Kuji saranno acquistabili dal periodo compreso tra fine giugno/inizio luglio (appena avremo aggiornamenti comunicheremo le date precise) nei seguenti negozi:

Abruzzo

Games Academy Pescara (PE)

Calabria

Oro Jackson Comics (CZ)

Campania

Cerberus (CE)

Funside Marcianise (CE)

Stregomics (BN)

Kaboom Salerno (SA)

Emilia-Romagna

Alessandro Libreria (BO)

Games Academy Bologna (BO)

Magia del Fumetto (BO)

Kazuma (FC)

Eternauta Ravenna (RA)

Games Academy Piacenza (PC)

Games Academy Reggio Emilia (RE)

Lazio

Jaku Toys Fumetteria (RM)

Karma Komix (RM)

Magic World (RM)

XGames (RM)

Lombardia

Ko-Hi Coffee and Comics (BG)

Comix Revolution Bergamo (BG)

Games Academy Bergamo (BG)

Games Academy Brescia (BS)

Games Academy Desenzano (BS)

Games Academy Villanuova (BS)

Funside Elnos (BS)

Games Academy Legnano (MI)

Funside Milano (MI)

Funside Vimercate (MB)

Piemonte

Fumetti Store (AT)

Bomber Comics (TO)

Puglia

Froomics (LE)

Sardegna

Games Academy Cagliari (CA)

Sicilia

Games Academy Palermo (PA)

Games Academy Messina (ME)

Trentino-Alto Adige

Fumetteria tra le nuvole (TN)

Tana delle Tigri (BZ)

Umbria

Delirio About Comics (TR)

Valle D’Aosta

Games Academy Aosta (AO)