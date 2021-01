Il 2021 di Zagor con i festeggiamenti per il 60° anniversario

La settimana in casa Sergio Bonelli Editore si apre all’insegna di Zagor che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 60 anni. È infatti direttamente il curatore della serie, Moreno Burattini, attraverso un post sul sito ufficiale dell’editore milanese a presentarci quelle che saranno le principale novità che leggeremo nel 2021 dedicate allo Spirito con la Scure.

Zagor – il 2021 della serie regolare

Il 2021 della serie regolare di Zagor, la storica Zenith, inizierà con un con una storia in tre albi intitolata “I sette vikinghi”, in cui faranno ritorno Re Guthrum e i suoi norreni, impegnati in una drammatica caccia all’uomo per fermare un assassino, traditore della loro gente, chiamato Starkard che si è messo alla testa dei famigerati Salteaux Wendigo, sanguinari guerrieri che hanno voltato le spalle alle leggi del Grande Spirito e vivono solo per le razzie e i massacri.

L’albo di giugno, quello dei 60 anni, sarà invece autoconclusivo: lo Spirito con la Scure fare ritorno là dove ebbe luogo l’ultimo scontro fra lui e Salomon Kinsky, e dove morì “Wandering” Fitzy, sulla cui tomba Zagor accompagnerà Cico.

Da fine estate e per tutto l’autunno le avventure si susseguiranno formando un ideale ponte per un grande inizio di 2022. Ma andiamo con ordine: Zagor viaggerà fino a Londra, dove incontrerà di nuovo Frida Lang, per il definitivo scontro con il Barone Rakosi, il vampiro per antonomasia! Due storie collegate fra loro, cinque albi in tutto, che vedranno Zagor giungere fino in Transilvania, prima di far ritorno a Darkwood, giusto in tempo per affrontare il ritorno di un antico nemico, tornato in cerca di vendetta.

Zagor – gli speciali

“Ritorno alla Casa del Terrore” sarà il titolo dello Speciale primaverile; il Maxi invece è atteso per maggio ma per il momento non si possono rivelare i suoi contenuti.

Giugno sarà il mese anche di un secondo Speciale interamente dedicato al messicano più simpatico del mondo: Cico! Sarà proposto nello stesso formato dei ventisette altri pubblicati tra il 1979 e il 2007, come ventottesimo, imperdibile numero.

A marzo invece verrà riproposto in versione ampliata il Numero Zero del team up fra Zagor e Flash, il velocissimo supereroe della DC, arriva in edicola con un numero fuori serie. Il tutto, in attesa della storia completa di 120 pagine, un vero e proprio evento editoriale internazionale, che coronerà la seconda parte dell’anno zagoriano.

In libreria, giungerà entro aprile il quinto e ultimo cartonato di “Zagor: le Origini”.

Zagor – le iniziative “tradizionali”

Arriverà una terza serie a strisce. Dopo i sei albetti della Collana Darkwood e gli altrettanti della Collana Scure, ne proporrà otto denominati “Collana Aquila”: come negli altri casi, saranno distribuiti in fumetteria o attraverso il nostro shop online della SBE.

Infine entro la fine dell’anno dovrebbe essere pronta una sorpresa destinata a fare la gioia di tutti gli appassionati. Di che cosa si tratta? Nome in codice del progetto: Enciclopedia Zagoriana.

