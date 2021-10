Il fantasy e la narrativa a Lucca Comics and Games 2021 si spostano in un padiglione dedicato in Piazza San Martino dove si potranno trovare i principali editori e qualche sorpresa.

Vediamo nel dettaglio quali sono le anteprime e gli appuntamenti principali per il fantasy e la narrativa a Lucca Comics and Games 2021.

Il fantasy e la narrativa a Lucca Comics and Games 2021: tutti gli appuntamenti

Il mondo di J.R.R. Tolkien sarà al centro di un evento venerdì 29 ottobre alle 17:30 (Auditorium FBML) con la presentazione delle ultime novità di Bompiani in collaborazione con AIST (Associazione Italiana Studi Tolkieniani).

Tolkien e la Terra di Mezzo

Sabato 30 ottobre invece sarà il turno di Loredana Lipperini (scrittrice di “La Notte si avvicina”, “Magia nera”, “La Danza Macabra”) con un serie di letture dei brani dal nuovissimo audiolibro Emons “L’incubo di Hill House” della scrittrice di storie gotiche Shirley Jackson.

Venerdì 29 ottobre alle 17 all’Auditorium del Suffragio Luca Tarenzi (autore della trilogia “L’ora dei dannati” per Giunti), Manlio Castagna (“Petrademone”, “116 film da vedere prima dei 16 anni” per Mondadori), Aislinn (Angelize, Melusina per Fabbri e Gainsworth), e Riccardo Sirignano (ideatore di Inferno RPG, realizzato da Acheron Games con Epic Party Games), moderati da Chiara Codecà, parleranno delle trasposizioni di DUNE e della Commedia di Dante.

Domenica 31 ottobre alle 15:30 sempre all’Auditorium del Suffragio sarà la volta di Oscar Vault che incontrerà il pubblico di Lucca Comics and Games 2021 in un esclusivo evento in cui presenterà novità e racconterà le ultime uscite. Tra gli ospiti che parteciperanno con un contributo speciale per i fan italiani ci saranno: Hafsah Faizal, Aiden Thomas, Paul Tremblay, Victoria Schwab, Diana Gabaldon, Brandon Sanderson, T. J. Klune e Jay Kristoff. In sala Marco Rana, responsabile editoriale di Oscar Vault, rivelerà i prossimi titoli e anticiperà alcuni dei libri del 2022.

Sabato 30 ottobre, Fiore Manni e Michele Monteleone usciti con Sperling & Kupfer con il loro primo libro scritto a quattro mani saranno protagonisti di “Di fantasmi e di misteri: nel buio delle nostre paure”.

Domenica 31 ottobre, alle 11:30, sarà la volta di Jack Meggitt-Phillips (“Bethany e la Bestia”, Rizzoli) e Pierdomenico Baccalario con un incontro che ci invita a riflettere sul tema della bestialità dal titolo “Se le bestie siamo noi. Quanto sei disposto a fare per essere giovane, bello e ricco?”.

Domenica 31 ottobre alle 14:30 (Auditorium FBML) appuntamento con Barbara Baraldi (“La stagione dei ragni”, Giunti) e Carlo Lucarelli si spazierà invece dalla fiaba al thriller in una chiacchierata che promette di svelare i segreti per raccontare l’orrore.

Fanucci sarà presente nel padiglione San Martino con le ultime novità fra cui la nuova edizione di Dune, dopo il grande successo cinematografico, a quella de “L’occhio del mondo”, il primo libro del ciclo La Ruota del Tempo di Robert Jordan in occasione dell’uscita della serie TV per Amazon Prime Video.

Anche DeA Planeta Libri, oltre alla già annunciata presenza di Shade, presenterà il 29 ottobre alle 11 all’Auditorium del Suffragio “Il nuovo catastrofico libro di Matt” con Francesco Muzzopappa e SIO e domenica 31 ottobre alle 10 (Auditorium FBML) “Apollo Credici”, il gamebook spaziale illustrato da Leo Ortolani.

Audible a Lucca Comics and Games 2021

Fittissimo il programma di appuntamenti in collaborazione con Audible, il servizio di audiolibri di Amazon.

Si inizia con “È tutto un Complotto!”, sabato 30 alle 11 presso l’Auditorium del Suffragio con Valentina Petrini e Massimo Polidoro che presenteranno il loro nuovo podcast “Complotti!”. Si continua alle 14 nella stessa sala con i divulgatori scientifici Adrian Fartade e Luca Perri che presentano “Il lungo viaggio dell’umanità alla scoperta del cielo”, un percorso attraverso 32 mila anni attraverso le scoperte, ma soprattutto tramite le vite e le vicende delle persone che hanno fatto progredire la conoscenza inseguendo la propria curiosità. Mentre alle 21:30 presso l’Auditorium San Francesco Maccio Capatonda, accompagnato da Herbert Ballerina e Valerio Desirò, sarà ospite del panel “Maccio Capatonda presenta podcast micidiali”, un’intervista poco-seria sulla prima serie di podcast di Maccio Capatonda.

Domenica 31 ottobre, invece, spazio a due appuntamenti dedicati agli audiolibri. Alle 14 in Auditorium del Suffragio, Valeriano Corini, Domitilla D’Amico e Mosé Singh daranno vita a un live show dedicato a “Il maialino di Natale”, l’ultimo romanzo di J.K. Rowling a essere arrivato in libreria e su Audible. Alle 21:30 presso l’Auditorium San Francesco Audible, DC e Panini Comics presentano un live reading dedicato a The Sandman con gli attori e voci dell’audiolibro Emiliano Coltorti, Stefano Crescentini, Martina Felli, Melina Martello, Marco Mete e Francesco Vairano.

Gli appuntamenti si concluderanno lunedì 1° novembre alle ore 11 presso l’Auditorium del Suffragio con Andrea Colamedici e Maura Gancitano che presentano “La filosofia di Harry Potter”, dove esplorano il mondo creato da J. K. Rowling e le riflessioni che la serie ci insegna sul nostro approccio filosofico alla vita.

L’arte al centro dell’Area Performance in Chiesa dei Servi

Durante Lucca Comics and Games 2021, la Chiesa dei Servi diventerà lo spazio privilegiato di interazione tra artisti e dando vita a momenti unici di pittura, scultura e disegno dal vivo: un’Area Performance che vedrà protagonisti gli ospiti principali della manifestazione.

Fra tutti gli ospiti presenti alla Chiesa dei Servi, una menzione speciale quest’anno va ad Angelo Stano, iconico disegnatore e copertinista di Dylan Dog che illustra, tra gli altri, il primo iconico albo della serie, “L’alba dei morti viventi”. Sarà lui il resident artist dell’Area Performance e sarà possibile incontrarlo tutti i giorni durante le sue sessioni di disegno live. Oltre a lui, artisti come Stefano Moroni, Sergio Algozzino, Paolo Barbieri, Roberto Recchioni, Ivan Cavini, David Messina, Frank Federighi, Nigel Sade, Sarah Wilkinson, Kalina Mulhova, Melissa Spandri, Beatrice Pelagatti, Andrea Musso, Mirti, Francesca Urbinati, Carmine Di Giandomenico, LaTram, Grazia La Padula, Gabriele Stazi, Martina Volandri, Fabio Porfidia, Antonio Pronostico e tanti altri.

Le performance degli artisti, che ogni anno sono invitati a interpretare un tema diverso, avranno come stimolo quello della transizione ecologica, che si inserisce perfettamente nel ciclo delle transizioni a cui quest’anno Lucca Comics & Games dedica la manifestazione e rafforza la collaborazione con Zero Waste Italy. Al termine della manifestazione le opere saranno battute all’asta, e il ricavato sarà donato in beneficenza.

TIWI e Sky Arte

In quest’area fanno il loro ingresso per la prima volta TIWI e Sky Arte, che presenteranno le nuove pubblicazioni ispirate alle produzioni originali in onda in autunno su Sky Arte. Una raccolta di volumi inediti tra graphic novel, albi illustrati e sketchbook curata da TIWI e disponibile in anteprima per il pubblico di Lucca Comics & Games 2021. Tra gli ospiti, Carlo Lucarelli presenterà l’albo di racconti illustrati In compagnia del lupo” – in tutte le librerie dal 14 ottobre – ispirato all’omonima serie di Sky Arte. Molti gli illustratori presenti, fra Ciruelo, Nigel Sade e Sarah Wilkinson, Paolo Barbieri, Ivan Cavini e moltissimi altri.

Venerdì 29 ottobre alle ore 18:30 Carlo Lucarelli presenterà per la prima volta al pubblico presso l’Auditorium del Suffragio “In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe”, il libro ispirato all’omonima serie prodotta da TIWI e andata in onda su Sky Arte nello scorso inverno. In otto capitoli, il celebre scrittore, sceneggiatore e conduttore televisivo conduce il lettore alla riscoperta delle fiabe più note, svelando – con l’accompagnamento di quaranta tavole illustrate e oltre cento immagini d’archivio – i risvolti insoliti, avventurosi, talvolta terribili che si celano al loro interno, nella vita dei loro autori, nei fatti di cronaca che le hanno ispirate, nei costumi delle epoche in cui sono nate.

Lucarelli sarà protagonista anche di una serie di attività collaterali nel corso della manifestazione, oltre a essere presente allo stand per il firmacopie del libro nella giornata di sabato 30 ottobre.

Verranno presentate due nuove serie prodotte da TIWI in onda su Sky Arte tra ottobre e novembre. Art Raiders. Caccia ai tombaroli è la docuserie sui furti più clamorosi degli antichi capolavori della storia dell’arte e Chi si ferma è perduto, una serie animata in cui alcuni tra i maggiori artisti, letterati, studiosi e innovatori dell’epoca moderna, intervistati da Neri Marcorè, raccontano del viaggio che ha cambiato per sempre la loro vita.

Oltre alla presenza di materiale illustrativo all’interno dello stand, con tavole d’autore e script originali, l’Auditorium del Suffragio ospiterà sabato 30 ottobre alle ore 20 un evento musicale con protagonista d’eccezione Rodrigo d’Erasmo. Il celebre polistrumentista, compositore e arrangiatore, che ha realizzato la colonna sonora originale di entrambe le serie, si cimenterà, accompagnato dalle chitarre di Stefano Pilia e dalle percussioni di Piero Perelli, in una performance di improvvisazione musicale sulle immagini di Chi si ferma è perduto.

Presso lo stand di Sky Arte e TIWI saranno inoltre acquistabili i Graphic Novel Tintoretto – Un ribelle a Venezia e, in anteprima esclusiva per Lucca Comics and Games 2021, Pompei – La città riscoperta. Sempre in esclusiva sarebbe possibile acquistare gli Art Folder dedicati alle serie Art Raiders e Chi si ferma è perduto, contenenti le stampe di una selezione di tavole dagli episodi.

Infine, gli autori dei progetti Sky Arte e TIWI saranno presenti allo stand per incontrare il pubblico durante le giornate del Festival, tra cui i disegnatori Gianmarco Veronesi, Luca Albanese, Fabrizio Des Dorides, Giorgio Spalletta e Francesco Faccia e gli sceneggiatori Donato Dallavalle e Giulio Gualtieri.

