Il Fashion Film Festival Milano si terrà con un format digitale

In tempi di COVID-19 è sempre più difficile organizzare e presenziare a festival di qualsiasi genere. Dopo aver visto i provvedimenti messi in atto per il Lucca Comics & Games, anche il Fashion Film Festival Milano cerca di fronteggiare la situazione di crisi adottando una strategia digitale per la sua prossima edizione.

L’evento internazionale che celebra il connubio fra moda e cinema, fondato e diretto da Constanza Etro celebrerà la sua settima edizione dal 13 al 19 gennaio 2021 con un format completamente digitale in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana.

La settima edizione si svilupperà su tre piattaforme in contemporanea: la piattaforma digitale di

CNMI fashionfilmfestivalmilano.cameramoda.it, il sito ufficiale del festival fffmilano.com e la piattaforma di streaming cinematografico MyMovies.it.

Gli oltre 200 film che prenderanno parte al festival hanno superato una selezione di più di 1000 ricevuti provenienti da 60 paesi, tra cui Islanda, India, Singapore, Colombia, Brasile, Cina, Vietnam e Messico.

Di seguito vi riportiamo le anteprime di alcune delle opere che verranno presentate nel corso della kermesse:

Ogni giorno, dal 13 al 19 gennaio sulla piattaforma fashionfilmfestivalmilano.cameramoda.it ci

sarà una sezione speciale dedicata al Made in Italy e alla creatività italiana “The World of Italian

Fashion Films”, 6 Conversazioni con personaggi di spicco:

“Meet the Jury: Tim Yip” . Il regista, art director e costumista cinese, vincitore del premio Oscar per il film “La tigre e il dragone” diretto da Ang Lee, si racconta in un dialogo aperto con la curatrice del Festival, editor at large e direttrice creativa di i-D Magazine.

. Il regista, art director e costumista cinese, vincitore del premio Oscar per il film “La tigre e il dragone” diretto da Ang Lee, si racconta in un dialogo aperto con la curatrice del Festival, editor at large e direttrice creativa di i-D Magazine. “The Future of Fashion: Anna dello Russo” . La giornalista e influencer, icona e riferimento del sistema moda internazionale, si confronta con la direttrice del Festival Constanza Etro e il giornalista Angelo Ruggeri sullo stato della moda attuale, le conseguenze della pandemia e l’importanza del digitale.

. La giornalista e influencer, icona e riferimento del sistema moda internazionale, si confronta con la direttrice del Festival Constanza Etro e il giornalista Angelo Ruggeri sullo stato della moda attuale, le conseguenze della pandemia e l’importanza del digitale. Javier Goyeneche : Il fondatore del marchio Ecoalf, pioniere e attivista della moda e del lifestyle sostenibile si racconta al pubblico insieme all’esperto di moda sostenibile Hakan Karaosman. Il talk esplorerà in modo approfondito la sostenibilità oggi, non solo nel settore tessile ma anche nel rapporto fra essere umano e natura.

: Il fondatore del marchio Ecoalf, pioniere e attivista della moda e del lifestyle sostenibile si racconta al pubblico insieme all’esperto di moda sostenibile Hakan Karaosman. Il talk esplorerà in modo approfondito la sostenibilità oggi, non solo nel settore tessile ma anche nel rapporto fra essere umano e natura. “Girls in Film- Filmmaking: finding your visual language” Registe da tutto il mondo discutono delle loro influenze e di come hanno trovato la propria identità visiva. Il Festival collabora con il collettivo di registe donne Girls in Film per creare un confronto fra registe provenienti da diverse parti del mondo sull’importanza di avere un linguaggio visivo autentico e sull’aspetto fondamentale della rappresentazione di genere nell’industria cinematografica.

Registe da tutto il mondo discutono delle loro influenze e di come hanno trovato la propria identità visiva. Il Festival collabora con il collettivo di registe donne Girls in Film per creare un confronto fra registe provenienti da diverse parti del mondo sull’importanza di avere un linguaggio visivo autentico e sull’aspetto fondamentale della rappresentazione di genere nell’industria cinematografica. Frederic Tcheng : FFFMilano presenta un’esclusiva conversation con il regista Frederic Tcheng in occasione della Premier Italiana del suo ultimo film “Halston” presentato al Festival mercoledì 13 gennaio su mymovies.it . Il pluripremiato regista già creatore di capolavori come “Valentino: The Last Emperor” e “Dior & I” si racconta al pubblico di FFFMilano fornendo spunti e dettagli inediti sulla realizzazione del film e sulla sua brillante carriera fra moda, cinema e passioni personali.

: FFFMilano presenta un’esclusiva conversation con il regista Frederic Tcheng in occasione della Premier Italiana del suo ultimo film “Halston” presentato al Festival mercoledì 13 gennaio su mymovies.it . Il pluripremiato regista già creatore di capolavori come “Valentino: The Last Emperor” e “Dior & I” si racconta al pubblico di FFFMilano fornendo spunti e dettagli inediti sulla realizzazione del film e sulla sua brillante carriera fra moda, cinema e passioni personali. Reiner Holzemer : FFFMilano incontra il regista tedesco Reiner Holzemer, che ci parlerà del suo incontro unico con Martin Margiela che lo ha portato a realizzare il documentario esclusivo “Martin Margiela: in his own words” dove il designer belga per la prima volta si espone al pubblico. Con il regista parleremo delle sue ispirazioni e della sua carriera che lo hanno portato ad approcciare il mondo della moda nel 2017 con il documentario “Dries” sul designer Dries Van Noten.

: FFFMilano incontra il regista tedesco Reiner Holzemer, che ci parlerà del suo incontro unico con Martin Margiela che lo ha portato a realizzare il documentario esclusivo “Martin Margiela: in his own words” dove il designer belga per la prima volta si espone al pubblico. Con il regista parleremo delle sue ispirazioni e della sua carriera che lo hanno portato ad approcciare il mondo della moda nel 2017 con il documentario “Dries” sul designer Dries Van Noten. Tim Yip e Pandemonia: Il regista giurato di FFFMialno incontra l’artista londinese Pandemonia in un dialogo che trasporterà lo spettatore nell’universo creativo di Yip, con un focus particolare sul suo ultimo lavoro cinematografico “Love Infinity”.

Il Fashion Film Festival Milano presenta un programma di lungometraggi dedicati al racconto di personalità uniche e di tematiche sociali di rilievo in collaborazione con MyMovies.it: