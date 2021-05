Il film di Love Stage!! gratuitamente in streaming in tutto il mondo

L’adattamento cinematografico del manga di Love Stage!!, di Taishi Zaou e Eiki Eiki, pubblicato in Italia da J-POP e presentato in anteprima al teatro Cine Libre Ikebukuro di Tokyo a partire dal 2 ottobre 2020, sarà reso disponibile per la visone in tutto il mondo grazie alla piattaforma di streaming asiatica LGBTQ+ GagaOOLala che inizierà lo streaming il 28 maggio con sottotitoli in più lingue. Il sito sta anche trasmettendo in streaming un trailer del film con sottotitoli in cinese e inglese.

Love Stage!!: il film

GagaOOLala descrive il film:

Love Stage!! segue la vita di Izumi Sena, un ragazzo piuttosto normale, nella media, che nasce miracolosamente in una famiglia di star televisive. Con una madre che è un’artista, un padre che è un cantante e un fratello maggiore che è letteralmente una rockstar, Izumi non vuole fare per niente parte dell’industria dell’intrattenimento e desidera invece diventare un creatore di manga di successo. Da bambino però Izumi viene costretto recitare con riluttanza in uno spot televisivo dove gli viene richiesto di indossare un vestito e di recitare di fronte all’altro attore sul set, l’affascinante Ryoma Ichijo. È un caso immediato di amore a prima vista per Ryoma che scambia Izumi per una lei. Ma quando il destino li fa incontrare di nuovo, Ryoma si rende conto che Izumi è la stessa persona che ha incontrato dieci anni prima e che prova dei sentimenti per lui fin da quel giorno.

Eiki, che ha scritto il manga, si è occupata della sceneggiatura del film. Per quanto riguarda i membri del cast abbiamo: Mahiro Sugiyama nel ruolo di Izumi Sena, Hiroki Nakada nel ruolo di Ryōma Ichijō, Shinichi Wagō nel ruolo di Rei Sagara e DAIGO nel ruolo di Shōgo Sena.

Love Stage!!: il manga

Love Stage!! è un manga di genere yaoi scritto da Eiki Eiki e disegnato da Taishi Zaō, serializzazione sull’Asuka Ciel della Kadokawa Shoten a partire dal numero di luglio 2010. In Italia il manga è pubblicato dalla J-POP che ne descrive così la trama:

Izumi sembra destinato a lavorare nello show business, come accade con successo a tutta la sua famiglia. Alla popolarità però, preferisce il suo sogno di diventare mangaka. Costretto dalla famiglia a recitare nel remake di uno spot a cui partecipò da bambino, rincontrerà Ryoma, il co-protagonista, che da allora non ha mai smesso di cercarlo! Unico dettaglio? Izumi nello spot era vestito da bambina! Come reagirà Ryoma alla scoperta che il suo primo amore era… un ragazzo?!

Un adattamento anime, prodotto dalla J.C.Staff, è stato trasmesso in Giappone tra il 9 luglio e il 10 settembre 2014 e reso disponibile su Crunchyroll.

Acquistate il primo volume di Love Stage!! disponibile su Amazon!