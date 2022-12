L’attesa per il ritorno di Din Djarin su Disney+ si sta sempre più assottigliando, con grande gioia dei fan delle avventure del Mando e del piccolo Grogu. Dopo aver apprezzato la diversa visione dell’universo di Star Wars con Andor, il ritorno alle atmosfere più tradizionali tipiche della saga viene garantito proprio da The Mandalorian, prima serie live action di Star Wars e da molti appassionati ritenuta una delle più convincente interpretazioni contemporanee del franchise. Dopo gli eventi che hanno coinvolto il Mando nella seconda stagione e la sua presenza in The Book of Boba Fett, c’è molta curiosità per il proseguimento della sua saga, ulteriormente esaltata dalla presentazione della sinossi ufficiale della terza stagione di The Mandalorian.

Il futuro di Din Djarin nella sinossi della terza stagione di The Mandalorian

Come ha rivelato Star Wars News Net, la nuova sinossi della terza stagione di The Mandalorian sembra dare seguito a quanto abbiamo visto sinora. Dopo aver lasciato Mando nella difficile condizione di erede al dominio dei mandaloriani, in seguito all’acquisizione della Darksaber, la sua presenza in The Book of Boba Fett ci ha mostrato come il suo ruolo all’interno del suo clan sia cambiato, proprio mentre Bo-Katan Kryze sembra essere in cerca di un modo per dare un nuovo futuro a Mandalore, ricreando la civiltà dei potenti guerrieri devastata nei momenti finali della Guerra dei Cloni.

Secondo quanto rivelato da questa sinossi, il nuovo capitolo dell’avventura di The Mandalorian vedrà sia il ritorno di vecchia conoscenza che la presenza di nuovi avversari:

Il viaggio del Mandaloriano attraverso la galassia di Star Wars continua. Un tempo solitario cacciatore di taglie, Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica fatica nel guidare la galassia lontano dalla sua oscura storia. Il Mandaloriano incrocerà la strada di vecchi amici e nuovi avversari, mentre lui e Grogu continueranno il loro viaggio.

Quando il 1° marzo The Mandalorian tornerà su Disney+, avremo quindi modo di ritrovare vecchie conoscenze. Sappiamo già del ritorno di Bo-Katan Kryze (Katee Sachkoff), che avrà un ruolo centrale, e che rivedremo sia Greef Karga (Carl Weathers) che l’Armaiolo (Emily Swallow), mentre un nuovo ruolo potrebbe esser affidato al Moff Gideon di Giancarlo Esposito. In precedenti capitoli della dimensione seriale di Star Wars hanno fatto la loro apparizione volti particolarmente amate della saga, come Ahsoka Tano (Rosario Dawson), Luke Skywalker (Mark Hamill) e Boba Fett (Temuera Morrison), il che può farci sperare di incontrare nuovamente questi personaggi nella terza stagione di The Mandalorian.

