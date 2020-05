Il Mistero Dei Templari: in lavorazione una serie per Disney+

Oltre al già precedente annuncio inerente ad un terzo capitolo della saga cinematografica, sembra che Disney abbia in mente di produrre una serie TV su Il Mistero dei Templari, da trasmettere sul proprio servizio di streaming Disney+.

Collider ha parlato con il produttore de Il Mistero Dei Templari Jerry Bruckheimer, il quale ha rivelato che non c’è solo un terzo capitolo della saga in programma, ma che attualmente è in fase di sviluppo anche una serie TV per la piattaforma Disney+.

Secondo le sue dichiarazioni, lo show avrà un nuovo cast più giovane e ha dichiarato:”Stiamo sicuramente lavorando a una serie per lo streaming e stiamo lavorando a un film per il grande schermo. Speriamo che arrivino insieme e che possano portarvi un altro po’ di “Mistero dei Templari”, ma sono entrambi molto attivi…Quello per Disney+ sarà con un cast molto più giovane, anche se avrà lo stesso concetto di base, mentre quello per il cinema avrebbe gli stessi personaggi…Quest ultimo è in scrittura, mentre quello televisivo è ancora in fase di sviluppo: abbiamo una sceneggiatura del pilota e uno schema dei futuri episodi.”

I film de Il Mistero Dei Templari, entrambi diretti da Jon Turtletaub, seguono le vicende dello storico Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage) mentre va a caccia di tesori nascosti negli angoli più remoti e antichi d’America. Il primo film, uscito nei cinema nel 2004, ha ottenuto un grande successo al botteghino ottenendo ben 347 milioni di dollari in tutto il mondo. Il suo seguito del 2007, Il Mistero delle Pagine Perdute, ha superato il suo predecessore, incassando 457 milioni di dollari in tutto il mondo. Non si sa ancora se Nicolas Cage apparirà nel nuovo film o nella serie TV, ma i fan non si aspettano il contrario.