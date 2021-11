Il nuovo poster di Diabolik dei Manetti Bros.

Il nuovo film dei Manetti bros. ispirato dal personaggio dei fumetti Diabolik sta per arrivare al cinema, e intanto è stato svelato il nuovo poster ufficiale della pellicola. Il film approderà infatti nelle sale dal 16 dicembre distribuito da 01 Distribution.

Distribuito da 01 Distribution, il film Diabolik realizzato dai Manetti Bros e basato sul personaggio dei fumetti delle sorelle Angela e Luciana Giussani uscirà nelle sale italiane il prossimo 16 Dicembre. L’uscita era inizialmente prevista per Dicembre dello scorso anno, ma la condizione di emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19 ha costretto la produzione a rinviarla di un anno. Nell’annunciare lo slittamento del film, Rai Cinema, produttrice del film insieme a Mompracem, annunciò però la lavorazione di ben altre due pellicole ad esso legate.

Oggi è stato inoltre pubblicato un nuovo poster ufficiale del film, in cui vediamo i protagonisti principali. Il ladro protagonista sarà interpretato da Luca Marinelli, Miriam Leone sarà la bella ed affascinante Eva Kant, mentre Valerio Mastandrea vestirà i panni dell’ispettore Ginko. Vi invitiamo a sbirciare la sezione dedicata al personaggio su Amazon.it, potendo qui trovare diversi articoli tra fumetti e merchandise.

Insieme agli attori principali menzionati, il cast del film di Diabolik dei Manetti Bros. sarà composto anche da Alessandro Roia, Serena Rossi, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera, Daniela Piperno, Pier Giorgio Bellocchio con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini. Insieme ai Manetti Bros. e alle già citate Rai Cinema e Mompracem, il film sarà prodotto anche da Carlo Macchitella, Astorina e con Luigi de Vecchi. Il progetto è stato sostenuto anche da Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission e Film Commission Vallee D’Aoste.

Questa è la trama ufficiale del film su Diabolik dei Manetti Bros.,

“Clerville, anni ’60. Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, sfuggendo con la sua nera Jaguar E-type. Nel frattempo c’è grande attesa in città per l’arrivo di Lady Kant, un’affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello dal valore inestimabile non sfugge all’attenzione di Diabolik che, nel tentativo di rubarlo, rimane incantato dal fascino irresistibile della donna. Ma poi la vita stessa del ladro è in pericolo: l’incorruttibile e determinato Ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato il modo di intrappolare il criminale, e questa volta Diabolik non sarà in grado di uscirne da solo”.