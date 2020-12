Il personaggio di Cheetah potrebbe ritornare in Wonder Woman 3

Patty Jenkins, in un post su Twitter, ha fatto intuire che Cheetah, alias Barbara Minerva, potrebbe fare ritorno in Wonder Woman 3. Il personaggio di Cheetah è interpretato da Kristen Wiig in Wonder Woman 1984, affianco a Maxwell Lord interpretato da Pedro Pascal. Grazie al Dreamstone, Minerva è in grado di trasformarsi da impiegata di museo in un predatore potentissimo.

Minerva desidera essere esattamente come Diana Prince, con cui lavora allo Smithsonian Institute nel film, ma il personaggio ottiene molto di più di quanto si aspettasse. All’inizio, i suoi poteri si manifestano in modi invisibili. Alla fine, sviluppa una forza simile a quella di Diana, scoprendo che la sua collega potrebbe essere più di quello che sembra.

Minerva viene infine sconfitta da Wonder Woman nel climax finale, dopo essersi evoluta in un ibrido donna-ghepardo che ha tutta l’agilità, la velocità e la forza dell’animale più veloce del pianeta. Nonostante la sua sconfitta, però, i fan potrebbero rivedere Minerva in Wonder Woman 3. Patty Jenkins lo ha fatto intuire in un post su Twitter dopo che un fan ha chiesto del futuro del personaggio. La regista ha ringraziato il fan per la domanda aggiungendo che tutti dovranno aspettare per sapere come la storia si concluderà, insieme ad alcune emoji ammiccanti.

Thank you for the question! We'll just have to see… 😉😉😉 https://t.co/T9PYjyQ0Lh — Patty Jenkins (@PattyJenks) December 27, 2020

La possibilità di rivedere Cheetah, però, provoca sentimenti contrastanti tra i fan, poiché contrastante è stata la sua accoglienza da parte dei fan. Inoltre, alcuni di coloro che hanno visto il film, hanno paragonato su internet il personaggio di Cheetah allo sfortunatissimo adattamento cinematografico di Cats del 2019, affermando che la trasformazione completa di Minerva in predatore felino ricorda gli effetti terrificanti usati nel film-musical.

Il destino di Barbara Minerva è lasciato aperto nel finale di Wonder Woman 1984, la porta, quindi, è lasciata certamente aperta per il ritorno del personaggio. Forse un rinnovamento del suo look potrebbe contribuire a renderlo un po’ più appetibile al grande pubblico.