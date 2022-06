La famiglia di spie più famosa del grande schermo si appresta a tornare. Dopo le voci degli ultimi mesi, il portale Deadline ne ha confermato l’ufficialità: il reboot di Spy Kids targato Netflix si farà! Robert Rodriguez tornerà a bordo del franchise come regista, scrittore e produttore.

Il reboot Netflix di Spy Kids si farà

Nel cast del nuovo film troviamo Gina Rodriguez, Zachary Levy, Everly Carganilla e Connor Esterson, rispettivamente nei panni della nuova famiglia di giovani spie. Ancora non è stato svelato il titolo ufficiale, ma si tratterà del quinto film della saga di Spy Kids.

Fino a oggi i film sono stati tutti diretti da Rodriguez, rivelandosi un grande successo al box-office: hanno infatti incassato 550 milioni di dollari al box-office. Il regista torna quindi a collaborare con Netflix dopo aver diretto un film dal titolo We Can Be Heroes (2020) dal target molto simile a quello di Spy Kids e ne produrrà il sequel.

Il reboot di Spy Kids è ambientato dopo che i figli dei più grandi agenti segreti del mondo aiutano inconsapevolmente un potente sviluppatore di videogiochi a scatenare un virus informatico che gli dà il controllo di tutta la tecnologia, portandoli a diventare delle spie per salvare i loro genitori e il mondo. Le riprese dovrebbero iniziare a fine anno.

Il primo film, uscito nel 2001, vede Antonio Banderas e Carla Cugino nei panni di due spie rapite da uno scienziato pazzo che vuole condurre degli esperimenti di clonazione. A salvarli ci penseranno i figli, interpretati da Alexa PenaVega e Daryl Sabara, che in breve tempo si trasformano in spie provette.

l film incassò oltre 100 milioni di dollari al box-office americano e fu caratterizzato anche da un simpatico cameo di George Clooney e dalla presenza di Danny Trejo nei panni dello zio Machete. Spy Kids diede vita a un vero e proprio franchise caratterizzato da altri tre film, di cui l’ultimo uscito nel 2011. Spy Kids 4 – è tempo di eroi, con la new entry Jessica Alba, avrebbe dovuto fare da apripista a nuovi capitoli, ma l’accoglienza di critica e pubblico non fu molto positiva.

Nel 2016, invece, sempre su Netflix ha debuttato una serie animata dal titolo Spy Kids: Mission Critical, andata in onda per due stagioni.