Allacciate le cinture e preparatevi a volare (di nuovo). Netflix ha diffuso in rete il teaser trailer della quarta e ultima stagione di Manifest, che per l’occasione sarà divisa in due parti. La serie racconta di un misterioso volo scomparso per cinque anni e tornato improvvisamente senza che i passeggeri siano invecchiati. Secondo una nota stampa di Netflix, la nuova stagione partirà dai vari cliffhanger lasciati in sospeso dopo la cancellazione della serie. In tutto saranno venti episodi.

Il teaser trailer della quarta e ultima stagione di Manifest

La quarta stagione arriverà sulla piattaforma il 4 novembre, due anni dopo che Netflix salvò la serie dalla cancellazione per mano di NBC, rendendo felici i fan. Nel cast principale troviamo Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long e Holly Taylor. “Quando vi sintonizzerete sui prossimi episodi, sono passati due anni e non solo Ben è ancora profondamente depresso e traumatizzato per la perdita della moglie, ma ovviamente ricorderete che quella è stata solo metà della tragedia”, racconta il creatore della serie Jeff Rake a Tudum. “L’altra metà è stata il rapimento della figlia neonata che, tragicamente, due anni dopo è ancora scomparsa”.

La nuova stagione di Manifest approfondirà anche la misteriosa mitologia alla base dell’intera serie. “Per quanto estenuanti e folli siano queste chiamate e la responsabilità di essere un 828er, non si tratta solo di loro”, dice Rake. “L’interconnessione di tutti noi e il modo in cui le piccole azioni possono avere implicazioni che si ripercuotono a cascata su tutto il mondo è l’argomento della serie”.

L’ annuncio da parte di Netflix del rinnovo della serie per una quarta e ultima stagione venne fatto il cosiddetto “Giorno 828” (8/28), quando la serie sul mistero del volo 828 viene celebrata ogni anno, alle ore 8:28 PT. Inizialmente c’erano dei piani per sei stagioni di Manifest, ma il tutto sarà condensato per portare la storia dei passeggeri del volo 838 a una conclusione adeguata in quattro stagioni.