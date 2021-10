Il ritorno di Saga: la conferma di Brian K. Vaughan e Fiona Staples

È sicuramente la notizia più importante arrivata dal New York Comic Con, che si sta svolgendo nella Grande Mela in questo weekend, giunta a sorpresa nella tarda serata di ieri durante il panel “In Conversation with Brian K. Vaughan”: il ritorno di Saga.

Saga (nominata per oltre una dozzina di Eisner Awards e vincitrice di altrettanti fra cui Migliori Serie Regolare, Miglior Scrittore e Miglior Artista oltre ad un prestigioso Hugo Award come Miglior Serie a Fumetti nel 2013) venne lanciata nel 2012 per Image Comics da Brian K. Vaughan e da Fiona Staples salvo poi interrompersi, dopo 54 numeri, bruscamente nel 2018 pare per alcuni attriti fra i due creatori.

La serie, pubblicata in Italia da BAO Publishing, è stata raccolta in 9 volume e tre cartonati Deluxe e finalmente sta per tornare molto prima di quello che finora era stato rumoreggiato. Ma i due creatori hanno rivelato anche, altrettanto a sorpresa, quando la serie si concluderà!

Il ritorno di Saga: parlano Brian K. Vaughan e Fiona Staples

Fiona Staples si è collegata in remoto durante il panel di Brian K. Vaughan il quale ha esordito dicendo che si è trattato di una pausa lunga, strana e difficile. La Staples ha poi confermato di essere nel suo studio e di essere effettivamente al lavoro sulla serie. I due hanno poi confermato il ritorno di Saga: Saga #55 uscirà il 26 gennaio 2022, sarà un albo di 44 pagine e costerà $ 2.99. Il prezzo degli albi singoli rimarrà per il momento questo finché il mercato lo permetterà hanno concluso i due.

Eccovi la copertina di Saga #55:

Ma non è tutto perché Vaughan ha concesso una intervista esclusiva ad EW in cui, parlando della serie, ha confermato che Saga durerà 108 numeri totali. Lui e la Staples inoltre stanno lavorando alacremente di modo da accumulare in anticipo abbastanza uscite di modo da evitare altre lunghe pause.

Questo il comunicato stampa ufficiale della Image, per ora massimo riserbo sul nuovo arco narrativo ovviamente:

Vaughan: “Oltre alla mia famiglia, collaborare con Fiona Staples a Saga è la cosa più importante della mia vita, non potrei ringraziare di più i lettori e le fumetterie per la pazienza. Penso che i prossimi 54 albi saranno più strani, spettacolari e stupefacenti dei primi 54. Non vediamo l’ora di tornare sugli scaffali della vostra fumetteria. Staples: “Mi è mancata davvero la connessione con i lettori attraverso le pagine di Saga, sono entusiasta di rimettermi al lavoro e tuffarmi nuovamente in questo mondo. Il prossimo arco narrativo mi sta già stupendo. Sono davvero onorata di poter continuare questa serie!”

Ecco come BAO Publishing presentava la serie nel primo volume

Marko e Alana hanno combattuto per opposte fazioni in una guerra millenaria. Ora combattono insieme per proteggere la famiglia che, insieme, stnano costruendo. La storia più vecchia del mondo, ragazzo incontra ragazza, viene declinata in modo inedito, epico ed emozionante in una space opera dai toni profondamente accorati da Brian K. Vaughan, qui al suo ritorno al fumetto seriale dopo i successi di Y, L’ultimo uomo ed Ex Machina. Ai disegni e colori una Fiona Staples in autentico stato di grazia. Il fumetto più acclamato negli USA nel 2012 comincia qui.

