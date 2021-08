Il Signore degli Anelli: la Compagnia in viaggio verso il Vesuvio

Qualche tempo fa vi avevamo già parlato di Nicolas Gentile, appassionato del Signore degli Anelli che, insieme ad altri suoi amici, ha ricostruito la sua amata Contea a Bucchianico, in provincia di Chieti. Ebbene, pochi giorni fa una Compagnia dell’Anello composta da quattro hobbit, due umani, uno stregone, un elfo e un nano ha intrapreso a piedi un lungo pellegrinaggio dalla Contea di Bucchianico alla volta del Vesuvio per gettare al cui interno, in maniera simbolica, una riproduzione dell’Unico Anello.

Il Signore degli Anelli: il Vesuvio come il Monte Fato

Il viaggio verso il Vesuvio è descritto e documentato dalla Compagnia stessa tramite diversi post che sono stati pubblicati sulla pagina Instagram di MyHobbitLife, che potete visitare semplicemente cliccando su questo link. Trattandosi di un viaggio che è stato intrapreso a piedi per coerenza con lo spirito dell’opera originale di J.R.R. Tolkien ed essendo questo iniziato pochi giorni fa, lo stesso non si è ancora concluso, anche se ormai la tappa finale, ovvero proprio la versione per così dire “nostrana” del Monte Fato, è sempre più vicina.

I ragazzi della Compagnia dell’Anello in viaggio dalla provincia di Chieti dovrebbe raggiungere la propria meta fra soli due giorni, ovvero il prossimo 2 settembre. Durante il corso di questa lunga passeggiata la Compagnia ha toccato (o è comunque in procinto di toccare) naturalmente diverse tappe, alcune delle quali sono delle apprezzatissime mete turistiche, come Pompei, ma anche luoghi il cui fascino è legato ai bellissimi paesaggi naturali, come ad esempio il bosco di Sant’Antonio, situato non lontano dall’Aquila.

Il progetto di Nicolas di ricreare la Contea non è ancora giunto al termine, poiché l’hobbit abruzzese ha intenzione di dare il via a una campagna di raccolta fondi per poterla ampliare ulteriormente, in modo da poter proporre diverse attività e ospitare più persone appassionate come lui della vita bucolica della Contea.

