Il simbolo dei Witcher è presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020

The Witcher ha visto un boom di popolarità dopo il successo della saga videoludica targata CD Projekt Red (recuperate qui su Amazon la vostra copia di The Witcher III) e dell’adattamento live-action di Netflix, ma il mondo fantasy di Andrzej Sapkowski aveva già una buona base di appassionati. Ebbene, la medaglia d’oro Vitalina Batsarashkina fa parte di quella base di fan.

Il simbolo dei Witcher al collo della vincitrice della gara di tiro a segno alle Olimpiadi

Batsarashkina ha vinto una medaglia d’oro con la pistola ad aria compressa da 10 m e 20 m ed è potete vedere in queste immagini che, accanto alla medaglia olimpica, è visibile un medaglione da witcher, più di preciso quella della Scuola del Gatto.

Inoltre, questa non è nemmeno la prima volta che la campionessa olimpica indossa qualcosa che dimostri il suo grande amore per lo strigo Geralt di Rivia in occasione di grandi eventi sportivi. In questo tweet, condiviso dall’atleta stessa, potete ammirarla mentre sfoggia una maglietta con la riconoscibilissima sagoma del nostro witcher preferito:

Sebbene la maggior parte dei fan abbia maggiore familiarità con la Scuola del Lupo e i witcher di Kaer Morhen, nel continente esistono anche altre Scuole, fra cui quella del Gatto, che ha sede a Dyn Marv, una roulotte itinerante. La Scuola del Gatto è anche una delle poche che addestra donne e umani non purosangue.

I Witcher della Scuola del Gatto impiegano uno stile di combattimento che ruota intorno alla velocità e all’agilità, tra le altre cose. Sono considerati dei paria sia tra gli umani che tra i loro compagni witcher, dal momento che la scuola si è allontanata dai presidi che originariamente li hanno formati. Ad esempio, Witcher della Scuola del Gatto accettano contratti sia su mostri che su umani e in passato si sono attivamente impegnati in guerre in cui altre scuole sono rimaste imparziali.

Potete trovare la prima stagione della serie live-action di The Witcher con Henry Cavill nei panni del protagonista Geralt di Rivia qui su Netflix. Sempre sul celebre servizio di streaming in abbonamento potrete gustarvi la seconda stagione della serie, in uscita il prossimo 17 dicembre, e tutti i progetti spinoff, sia live-action che animati, della serie principale.