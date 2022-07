Negli ultimi anni il buon Keanu Reeves ha vissuto una seconda giovinezza grazie al franchise di John Wick, al videogame Cyberpunk 2077 e al ritorno nei panni di Neo in Matrix: Resurrections. Ma il sogno di Keanu, a sua detta, è da sempre quello di vestire i panni di un grande eroe della DC.

Il sogno di Keanu Reeves

Intervistato di recente ai microfoni di Extra TV per promuovere il suo prossimo film animato, DC League of Super-Pets, l’attore ha spiegato che gli piacerebbe interpretare Batman sul grande schermo, ma il ruolo è al momento occupato per via di Robert Pattinson, che ha elogiato apertamente.

“Forse lungo il cammino potrebbe ugualmente accadere. Magari quando avranno bisogno di un Batman più anziano” ha dichiarato Keanu. Neanche a farlo apposta, l’attore presterà la voce proprio a Bruce Wayne/Batman nel film animato.

In “DC League of Super-Pets”, gli insperabili migliori amici Krypto il Super Cane e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il segugio, MP la panciuta maialina. Il film uscirà nelle sale il 29 luglio.

Keanu Reeves non è nuovo ai corteggiamenti verso il mondo dei supereroi. Negli anni passati si sono susseguite diverse voci secondo cui Kevin Feige fosse altamente interessato ad averlo nel Marvel Cinematic Universe. Keanu non ha mai smentito nè confermato, limitandosi a dire che sarebbe stato per lui un grande onore.

Alcuni pensavano che avrebbe potuto interpretare Moon Knight, ma il ruolo è poi andato a Oscar Isaac, altri invece pensavano a Mephisto (il cui debutto nell’MCU deve ancora arrivare). Con il San Diego Comic-Con ormai alle porte, e il grande ritorno dei Marvel Studios già annunciato, potrebbe essere la volta buona per avere degli indizi sul futuro di Keanu.