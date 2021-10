Annunciato ufficialmente proprio durante la prima edizione del DC FanDome, arriva direttamente dal DC FanDome 2021 il teaser trailer di Black Adam. Il film è interpretato da Dwayne ” The Rock” Johnson ed è attualmente previsto nelle sale italiane il prossimo 29 luglio 2022.

Il teaser trailer di Black Adam dal DC FanDome 2021

La pellicola, sarà legata a doppio filo con Shazam!, e narrerà le origini di Black Adam, rimasto prigioniero per oltre 5.000 anni nella antichissima nazione mediorientale (immaginaria) del Kahndaq. Black Adam sarà diretto da Jaume Collet-Serra (The Shallows, The Commuter) mentre la sceneggiatura è firmata da Adam Sztykiel (Rampage, Scoob). I produttori sono Dwayne “The Rock” Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Beau Flynn.

Black Adam vedrà Dwayne “The Rock” Johnson vestire i panni dell’antieroe per eccellenza dell’universo DC.

Eccovi il teaser trailer di Black Adam dal DC FanDome 2021:

Del cast fanno parte anche: Quintessa Swindell (Trinkets, Euphoria, Voyagers), attrice non-binaria e non caucasica, che è stata scelta per interpretare Maxine Hunkel ovvero la giovane eroina Cyclone. Sarah Shahi nei panni di una non meglio specificata “professoressa universitaria che guida le forze rivoluzionarie del Kahndaq”che in realtà nasconde il casting di Isis, compagna di Black Adam e introdotta per la prima volta nella serie televisiva The Secrets of Isis interpretata da Joanna Cameron e andata in onda fra il 1975 e il 1977 durante il blocco del sabato mattina intitolato The Shazam!/Isis Hour.

Già confermati infatti Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, eroe capace di controllare la sua struttura molecolare aumentando dimensioni, forza e resistenza. Questa versione del personaggio dovrebbe rifarsi a quella creata da David S. Goyer e James Dale Robinson apparsa per la prima volta in JSA Secret Files #1 del 1999. Aldis Hodge (Leverage, Hidden Figures, Straight Outta Compton, Underground) che interpreterà Hawkman nella pellicola. Uno dei personaggio più pittoreschi, e complicati, della mitologia DC fu creato da Gardner Fox e Dennis Neville debuttando nel 1941 su Flash Comics #1.

Mentre Pierce Brosnan è stato l’ultimo in linea temporale ad aggiungersi al cast del film nel ruolo di Kent Nelson ovvero il mistico Doctor Fate.

Ricordiamo che Dwayne “The Rock Johnson” fu scelto per interpretare il personaggio addirittura nel 2014 ma il film ha subito diversi rimaneggiamenti e ritardi nella lavorazione.

L’attore ha dichiarato: