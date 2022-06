Continua la collaborazione tra Netflix e il pluripremiato regista Guillermo del Toro. Durante la Geeked Week è stato mostrato il teaser trailer di Cabinet of Curiosities, serie antologica divisa in otto episodi.

Il teaser trailer di Cabinet of Curiosities

Descritta come un macabro miscuglio a tema horror, con storie inedite che svariano dall’horror alla magia, dal gotico al grottesco, Cabinet of Curiosities vedrà la partecipazione di attori e registi scelti appositamente da Del Toro. Al cast si sono aggiunti anche Eric André, Sofia Boutella, Ismael Cruz Córdova, Kate Micucci e Charlyne Yi.

Il regista messicano si occuperà di due episodi, mentre i restanti saranno diretti da Ana Lily Amirpour, Catherine Hardwicke, Guillermo Navarro e Keith Thomas. La serie arriverà sulla piattaforma di streaming nel corso dell’anno.

Tra i produttori esecutivi della serie figura il premio Oscar J. Miles Dale (La Forma dell’Acqua). Tra gli attori scelti, invece, figurano volti ben noti del panorama seriale come Andrew Lincoln (The Walking Dead), Ben Barnes (The Punisher), Luke Roberts (Black Sails) e Crispin Glover (American Gods).

La premessa del progetto è quella di stupire il pubblico con un qualcosa di unico utilizzando il format antologico, già sperimentato in altri progetti.

Nel frattempo vi ricordiamo che il prossimo lavoro di Del Toro in collaborazione con Netflix sarà il film animato su Pinocchio, in uscita a dicembre. Si tratterà di una nuova versione della celebre fiaba di Carlo Collodi, reimmaginata per la piattaforma di streaming. Ewan McGregor presterà la voce al Grillo parlante, David Bradley sarà Geppetto e Gregory Mann farà il suo debutto prestando la voce a Pinocchio.